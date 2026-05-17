Αταμάν: «Όλοι ξέρουν την Μύκονο σαν τουριστικό προορισμό, τώρα θα ξέρουν πως υπάρχει και ομάδα μπάσκετ»

Ο Εργκίν Αταμάν μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τη Μύκονο Betsson, μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού επι των νησιωτών για τα πλέι οφ της Greek Baskteball League.

Ο Τούρκος προπονητής του Παναθηναϊκού στάθηκε στο πόσο σημαντική ήταν η φετινή πορεία της Μυκόνου Betsson για το νησί των Κυκλάδων.

«Τελειώσαμε την σειρά 2-0. Είναι φυσιολογικό γιατί υπάρχει μεγάλη διαφορά στο potential των δύο ομάδων. Θέλω να συγχαρώ την Μύκονο που στην πρώτη της σεζόν στο πρωτάθλημα έδειξαν τρομερό χαρακτήρα και τελειώσαν στην έβδομη θέση και έπαιξαν απέναντί μας στα play-offs.

Όλοι ξέρουν την Μύκονος σαν trademark στον κόσμο, σαν τουριστικό προορισμό. Αλλά τώρα θα ξέρουν πως υπάρχει ομάδα μπάσκετ και είναι πολύ καλό αυτό», δήλωσε ο Εργκίν Αταμάν.