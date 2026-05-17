ΑΕΚ: Το ανανεωμένο look του Ζίνι που θυμίζει Βίκτορ Οσιμέν

Ο Ζίνι εμφανίστηκε με διαφορετικό look στο τελευταίο παιχνίδι της χρονιάς για την ΑΕΚ κόντρα στον Ολυμπιακό στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Ο μεγάλος πρωταγωνιστής της ΑΕΚ στο φινάλε της σεζόν, Ζίνι, ήταν βασικός στην αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό, παίρνοντας τη θέση του Βάργκα στο αρχικό σχήμα.

Ο Ανγκολέζος επιθετικός της Ένωσης παρουσιάστηκε με ανανεωμένο look, αφού έβαψε το μαλλί του ξανθό, θυμίζοντας τον σταρ της Γαλατασαράι, Βίκτορ Οσιμέν.

Ο Ζίνι ήταν ο κρυφός άσος στο μανίκι του Μάρκο Νίκολιτς μέσα στη σεζόν και παρότι ταλαιπωρήθηκε από τραυματισμούς, κατάφερε να κάνει τη διαφορά στη φετινή ΑΕΚ, κερδίζοντας θέση βασικού στα τελευταία παιχνίδια.