Βαθμολογία πλέι οφ Super League: Ο Ολυμπιακός τερμάτισε δεύτερος και πήρε το εισιτήριο για το Champions League

Τα πλέι οφ της Super League ολοκληρώθηκαν, με τον Ολυμπιακό να παίρνει τη δεύτερη θέση και να παίρνει το εισιτήριο για τα προκριματικά του Champions League. Στην τρίτη θέση ο ΠΑΟΚ.
Στην τελευταία αγωνιστική των πλέι οφ της Super League, ο Ολυμπιακός αναδείχθηκε ισόπαλος 1-1 με την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια, ενώ Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ έμειναν στο 2-2 στη Λεωφόρο.
Οι δύο ισοπαλίες ευνόησαν τον Ολυμπιακό, ο οποίος κατέκτησε τη δεύτερη θέση και πήρε το εισιτήριο για τα προκριματικά του Champions League.
Τα αποτελέσματα της 6ης και τελευταίας αγωνιστικής
Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ 2-2
ΑΕΚ – Ολυμπιακός 1-1
Η τελική βαθμολογία των πλέι οφ της Super League
1. ΑΕΚ 72
2. Ολυμπιακός 66
3. ΠΑΟΚ 64
4. Παναθηναϊκός 52