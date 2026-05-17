ΑΕΚ – Ολυμπιακός 1-1: Ισόπαλο το ντέρμπι με τους Πειραιώτες να βρίσκουν «εισιτήριο» για τα προκριματικά του Champions League

Μετά από ένα ματς με μεγάλο πάθος, ΑΕΚ και Ολυμπιακός έμειναν στο 1-1 στην Allwyn Arena, ένα αποτέλεσμα που βόλεψε τους Πειραιώτες. Σε συνδυασμό με το 2-2 στο Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ, η ομάδα του Μεντιλίμπαρ πήρε την πρόκριση στα προκριματικά του Champions League.

Ο Ροντινλει είναι ο X-factor του Ολυμπιακού στα πλέι οφ, σκοράροντας για 4η φορά και δικαιώνοντας τον Μεντιλίμπαρ που τον θεωρεί εξτρέμ. Ο Κοϊτά, όμως -όπως στο «Καραϊσκάκης» σκόραρε και πάλι κόντρα στους Πειραιώτες και διαμόρφωσε το ΑΕΚ – Ολυμπιακός 1-1. Κορυφαία φάση λίγο πριν το φινάλε για την Ένωση, με τη χαμένη ευκαιρία του Ζοάο Μάριο.

Η ΑΕΚ κατάφερε έτσι να συμπληρώσει 24 αγώνες αήττητη στη Super League και να κάνει με πολλά χαμόγελα τη φιέστα τίτλου κι οι Πειραιώτες να τερματίσουν δεύτεροι, αφού την ίδια ώρα ο ΠΑΟΚ «αυτοκτονούσε» κόντρα στον Παναθηναϊκό στην άδεια Λεωφόρο.

Η αναμέτρηση…

Ο Ολυμπιακός μπήκε στο ματς με διάθεση να έχει την κατοχή της μπάλας και να την κυκλοφορήσει σε όλα τα πλάτη του αγωνιστικού χώρου, πιέζοντας παράλληλα ψηλά, προσπαθώντας να βρει κάποιο άνοιγμα στην άμυνα της ΑΕΚ. Ο Πινέδα μαρκαρίστηκε στενά, έβγαλε πάθος στις ενέργειές του, αλλά έκανε και λάθη, κρατώντας αρκετά την μπάλα.

Η ΑΕΚ δεν έδειξε καθαρό μυαλό όταν είχε την μπάλα στην άμυνά της και στο 11’ λίγο έλειψε να δεχθεί το γκολ. Μετά από ερυθρόλευκη πίεση και λάθος του Πήλιου, ο Ελ Κααμπί έπιασε ένα δυνατό σουτ ε το αριστερό, λίγο μέσα από τη μεγάλη περιοχή του Μπρινιόλι και ανάγκασε τον Ιταλό πορτιέρε να πέσει στη δεξιά του γωνία και να διώξει!

Η ΑΕΚ άργησε να βρει ηρεμία στο παιχνίδι της, ενώ έκανε σημαντικά λάθη στην άμυνα, σε αντίθεση με τον Ολυμπιακό που έδειξε να επιτίθεται πιο ορθολογικά. Στο 18’ ο Ζϊνι πίεσε τον Τζολάκη, του έκλεψε την μπάλα, αλλά ο φορ της Ένωσης δεν κατάφερε να τον περάσει, με τον τερματοφύλακα των ερυθρόλευκων να μπλοκάρει.

Στο επόμενο λεπτό, ο Ολυμπιακός έχασε νέα τεράστια ευκαιρία, για να ανοίξει το σκορ. Από νέο λάθος στην ανάπτυξη των γηπεδούχων, αυτή τη φορά από τον Πινέδα, ο Ελ Κααμπί έφυγε απέναντι από τον Μπρινιόλι, αλλά καθυστέρησε πάρα πολύ και σούταρε στη συνέχεια από δύσκολη γωνία, με τον Μπρινιόλι να διώχνει σε κόρνερ.

Σιπιόνι, Ντάνι Γκαρθία, Τσικίνιο και Ποντέσε -με τη βοήθεια του Ροντινέι- έδειξαν να ελέγχουν το παιχνίδι, την ώρα που ο Μουκουντί έκανε λάθη στην άμυνα. Η ΑΕΚ έδειχνε να «υποφέρει» στο χώρο του κέντρου και να μην περνάει την μπάλα σωστά στην επίθεση, με την απουσία του Βάργκα να φαίνεται στην υποδοχή της μπάλας, από τα γεμίσματα του Μπρινιόλι και των κιτρινόμαυρων. Το νέο λάθος που έκανε η ΑΕΚ, λίγο πριν βγει το πρώτο ημίχρονο (41’) το πλήρωσε! Από λάθος του Πινέδα, ο Ποντένσε βρήκε τον Ροντινέι, ο Βραζιλιάνος μπήκε στην αντίπαλη περιοχή και με διαγώνιο χαμηλό σουτ νίκησε τον Μπρινιόλι για το 0-1.

Ελάχιστα μετά την έναρξη της επανάληψης ο Μάρκο Νίκολιτς προχώρησε στην πρώτη του αλλαγή. Ο Βάργκα στη θέση του Περέιρα και η ΑΕΚ με τρεις επιθετικούς. Ο Ούγγρος επιθετικός είχε την πρώτη του καλή στιγμή στο 53’, με την κεφαλιά του να στέλνει την μπάλα άουτ. Αλλαγές έκανε και ο Μεντιλίμπαρ, με τους Ζέλσον και Έσε να μπαίνουν στη θέση των Ποντένσε και Γκαρθία.

Το παιχνίδι έγινε πιο σκληρό στη συνέχεια, με την ΑΕΚ να προσπαθεί να γίνει επικίνδυνη στα αντίπαλα καρέ, με τους Κοϊτά και Ζίνι να ανεβάζουν στροφές. Στο 63’ Ζίνι και Γιόβιτς έκαναν καταπληκτικό ένα-δύο έξω από την μεγάλη περιοχή του Ολυμπιακού και πριν εκτελέσει ο Ανγκολέζος, ο Πιρόλα έβαλε σωτήρια κόντρα.

Ο Νίκολιτς προχώρησε σε δυο νέες αλλαγές, με τον Ζοάο Μάριο να περνάει στη θέση του Πινέδα και τον Κουτέσα στου Ζίνι. Η ΑΕΚ προσπάθησε να κυκλοφορήσει πιο γρήγορα την μπάλα και να βγει στην επίθεση. Στο 74’ ήρθε η «έκρηξη» και το 1-1! Ο Κοϊτά έκανε το σουτ με το αριστερό εκτός περιοχής, ο Τζολάκης δεν μπόρεσε να διώξει και η μπάλα κατέληξε στα δίχτυα.

Το ματς πήρε φωτιά, με τον Ολυμπιακό να ψάχνει γκολ νίκης και την ΑΕΚ να βρίσκει κενά στην αντίπαλη άμυνα. ο Μεντιλίμπαρ ανανέωσε την ομάδα του, βάζοντας Μπιανκόν αντί Κοστίνια και Αντρέ Λουίζ αντί Σιπιόνι,

Ο Ολυμπιακός είδε στο 86’ το μονοκόμματο σουτ του Αντρέ Λουίς να στέλνει την μπάλα ελάχιστα άουτ ενώ στο 88’η ΑΕΚ έχασε μοναδική ευκαιρία να πάρει το ματς. Ο Πήλιος κάνει τρομερή ενέργεια και δίνει έτοιμο γκολ στον Ζοάο Μάριο, εκτελεί σε πρώτο χρόνο αλλά ο Τζολάκης κάνει μεγάλη επέμβαση και κρατά το 1-1.

Διαιτητής: Αντρέα Κολόμπο

Βοηθοί: Τζιοβάνι Μπατσίνι, Μάρκο Τσεκόν

4ος: Βασίλης Φωτιάς

VAR: Τζιανλούκα Αουρελιάνο, Στέφανο Ντελ Τζιοβάνε