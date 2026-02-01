Αθλητικά

ΑΕΚ – Ολυμπιακός: Το γκολ του Βάργκα για το 1-0 στο ντέρμπι της Super League

Μία κεφαλιά του Βάργκα έβαλε «φωτιά» στην Allwyn Arena
Ο Βάργκα
Ο Βάργκα πανηγυρίζει για την ΑΕΚ (ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ / EUROKINISSI)

Η ΑΕΚ αντιμετωπίζει τον Ολυμπιακό στην Allwyn Arena για την 19η αγωνιστική της Super League και ο Μπαρνάμπας Βάργκα έβαλε “φωτιά” στις εξέδρες, πετυχαίνοντας το 1-0 για την Ένωση στο ματς.

Μετά από κόρνερ στο 59ο λεπτό της αναμέτρησης, ο Ραζβάν Μαρίν βρήκε με την εκτέλεσή του τον Μπαρνάμπας Βάργκα στην “καρδιά” της άμυνας του Ολυμπιακού και ο Ούγγρος επιθετικός πήρε την κεφαλιά και έστειλε την μπάλα στην εστία, δίνοντας το προβάδισμα στην ΑΕΚ, λίγα λεπτά μετά την είσοδό του στο ματς ως αλλαγή.

Αυτό ήταν το πρώτο γκολ του Βάργκα με τη φανέλα της Ένωσης και έβαλε “φωτιά” στην Allwyn Arena, αφού έφερε την ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς πιο κοντά σε ένα θετικό αποτέλεσμα.

Ο Βάργκα αποκτήθηκε πριν λίγες ημέρες από την ΑΕΚ.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
121
88
73
51
44
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo