ΑΕΚ – Ολυμπιακός: Το γκολ του Βάργκα για το 1-0 στο ντέρμπι της Super League

Η ΑΕΚ αντιμετωπίζει τον Ολυμπιακό στην Allwyn Arena για την 19η αγωνιστική της Super League και ο Μπαρνάμπας Βάργκα έβαλε “φωτιά” στις εξέδρες, πετυχαίνοντας το 1-0 για την Ένωση στο ματς.

Μετά από κόρνερ στο 59ο λεπτό της αναμέτρησης, ο Ραζβάν Μαρίν βρήκε με την εκτέλεσή του τον Μπαρνάμπας Βάργκα στην “καρδιά” της άμυνας του Ολυμπιακού και ο Ούγγρος επιθετικός πήρε την κεφαλιά και έστειλε την μπάλα στην εστία, δίνοντας το προβάδισμα στην ΑΕΚ, λίγα λεπτά μετά την είσοδό του στο ματς ως αλλαγή.

Αυτό ήταν το πρώτο γκολ του Βάργκα με τη φανέλα της Ένωσης και έβαλε “φωτιά” στην Allwyn Arena, αφού έφερε την ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς πιο κοντά σε ένα θετικό αποτέλεσμα.

Ο Βάργκα αποκτήθηκε πριν λίγες ημέρες από την ΑΕΚ.