Wheels of Will Vol.5: Ο Νίκος Παπαγγελής ποδηλάτησε στις Κυκλάδες για την στήριξη της «Φλόγας»

Η 5η διοργάνωση του Wheels of Will ολοκληρώθηκε, με τον Παραολυμπιονίκη της ποδηλασίας Νίκο Παπαγγελή να διασχίζει φέτος τις Κυκλάδες, με σταθμούς την Πάρο, τη Νάξο και τη Σαντορίνη, για τη στήριξη του Συλλόγου Γονιών Παιδιών με Νεοπλασματική Ασθένεια «Φλόγα». Για ακόμη μία χρονιά, η διοργάνωση συνέδεσε την ποδηλασία με την κοινωνική προσφορά, συγκεντρώνοντας χρήματα για τα παιδιά και τις οικογένειες που δίνουν τη δική τους μάχη με τον καρκίνο.

Το Wheels of Will, μια διοργάνωση της UPGR8 Sports Marketing Agency, επέστρεψε για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά, εστιάζοντας φέτος στη δύναμη της στήριξης. Η διαδρομή στις Κυκλάδες είχε σαφή φιλανθρωπικό σκοπό, αλλά και έναν ιδιαίτερο συμβολισμό για τον Νίκο Παπαγγελή, καθώς η «Φλόγα» αποτελεί έναν οργανισμό που έχει συνδεθεί με τη δική του προσωπική διαδρομή.

Η φετινή διαδρομή είχε αυξημένες απαιτήσεις, με έντονα υψομετρικά, ανέμους, μετακινήσεις από νησί σε νησί και σημαντική σωματική κόπωση. Παράλληλα, όμως, ανέδειξε τον συλλογικό χαρακτήρα της προσπάθειας. Το Wheels of Will δεν βασίζεται μόνο στην αθλητική αντοχή, αλλά και στην οργάνωση, την ομάδα, τους ανθρώπους που στηρίζουν τη δράση και τις τοπικές κοινωνίες που την υποδέχονται.

Στο πλαίσιο της φετινής διοργάνωσης, ξεχωριστή θέση έχει η σχέση συνεργασίας του Νίκου Παπαγγελή με τον Ηλία Πάνου, manager του και ιδιοκτήτη της UPGR8 Sports Marketing Agency. Η σταθερή αυτή συνεργασία αναδεικνύει τη σημασία της εμπιστοσύνης και της υποστήριξης που απαιτείται για την εξέλιξη μιας πρωτοβουλίας με διάρκεια και κοινωνικό αποτύπωμα. Η φετινή θεματική δεν περιορίζεται στην προσωπική προσπάθεια ενός αθλητή, αλλά φωτίζει τον ρόλο των ανθρώπων που στηρίζουν, οργανώνουν και συμβάλλουν ώστε μια ιδέα να μετατραπεί σε θεσμό προσφοράς.

Στη Νάξο, κατά την έναρξη της διαδρομής του Νίκου Παπαγγελή από την Πορτάρα, παρευρέθηκε ο Δήμαρχος Νάξου. Ο κ. Δημήτρης Λιανός ενημερώθηκε για τη δράση και εξέφρασε τη στήριξή του στη διοργάνωση και στον σκοπό του Wheels of Will, επισημαίνοντας τη σημασία πρωτοβουλιών που συνδέουν τον αθλητισμό με την κοινωνική προσφορά.

Ιδιαίτερες ευχαριστίες απευθύνονται επίσης στον Δήμο Πάρου και συγκεκριμένα στην Αντιδήμαρχο Αθλητισμού κα Φλώρα Λουκή, για τη στήριξη, τη συνεργασία και τη συμβολή της στην υποδοχή της δράσης στο νησί.

Από την Πάρο μέχρι τη Νάξο και από εκεί στη Σαντορίνη, το Wheels of Will δεν αντιμετωπίστηκε ως αγώνας, αλλά ως μια διαδρομή χαράς, αγάπης και προσφοράς. Κάτοικοι, επισκέπτες, φορείς , μαθητές και άνθρωποι του αθλητισμού βρέθηκαν κοντά στη διοργάνωση, στηρίζοντας την προσπάθεια του Νίκου Παπαγγελή και ενισχύοντας το μήνυμα της φετινής δράσης. Κάθε νησί αποτέλεσε μέρος μιας ενιαίας διαδρομής, με κοινό στόχο την ευαισθητοποίηση και την ενίσχυση του έργου της «Φλόγας».

Τα έσοδα που συγκεντρώθηκαν από τις δωρεές κατά τη διάρκεια της δράσης θα διατεθούν εξ ολοκλήρου για την υποστήριξη του έργου της «Φλόγας», προσφέροντας ουσιαστική βοήθεια στις οικογένειες που δοκιμάζονται και στα παιδιά που αντιμετωπίζουν νεοπλασματική ασθένεια.

Η φετινή διοργάνωση πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, ενισχύοντας τον θεσμικό χαρακτήρα μιας πρωτοβουλίας που συνδέει τον αθλητισμό με την κοινωνική προσφορά και την έμπρακτη στήριξη.

Η φετινή διοργάνωση πραγματοποιήθηκε με την πολύτιμη στήριξη των Allwyn, Visa, Eviol, AVRA WATER, Attica Group, ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ και FILA, που συνέβαλαν στην υλοποίηση του Wheels of Will Vol.5 – Cyclades και στάθηκαν δίπλα σε μια πρωτοβουλία με ουσιαστικό κοινωνικό και φιλανθρωπικό χαρακτήρα.