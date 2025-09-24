ΑΕΚ – Παναιτωλικός 2-1: Η Ένωση έκανε το 2/2 στο Κύπελλο Ελλάδας με Πιερό και Καλοσκάμη

Η ΑΕΚ έκανε το 2/2 στο Κύπελλο Ελλάδας. Μετά το διπλό στο Αιγάλεω, η Ένωση επικράτησε του Παναιτωλικού με 2-1 στην Opap Arena για την 2η αγωνιστική και φιγουράρει στην κορυφή της βαθμολογίας της League Phase της διοργάνωσης.

Ο Μάρκο Νίκολιτς προχώρησε σε ροτέισον και είδε την ΑΕΚ να φτάνει σε μία άνετη επικράτηση επί του Παναιτωλικού, βγάζοντας αντίδραση μετά την “γκέλα” στο πρωτάθλημα με την ΑΕΛ.

Η Ένωση δεν είχε πρόβλημα να κάνει το 2/2 στο Κύπελλο, με τον Πιερό να ανοίγει το σκορ στο 26′ και τον Καλοσκάμη να διαμορφώνει το 2-0 στο 45+1′.

Στο δεύτερο ημίχρονο, ο Γιόβιτς έχασε μία απίστευτη ευκαιρία για να κάνει το 3-0, αστοχώντας από το ένα μέτρο σε κενή εστία. Ο Σέρβος επιθετικός δεν σκόραρε, αλλά αποθεώθηκε από τους φίλους της Ένωσης που θέλησαν να του τονώσουν την ψυχολογία.

Στο 90′ ο Παναιτωλικός κατάφερε απλά να μειώσει στο σκορ με πέναλτι του Αγκίρε, δίχως να γίνει περισσότερο επικίνδυνος.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Μπρινιόλι, Οντουμπάτζο, Βίντα, Μουκουντί, Πενράις, Γκρούγιτς, Μάνταλος (63΄ Μαρίν), Ζοάο Μάριο (85΄ Κουτέσα), Καλοσκάμης, Ελίασον (63΄ Κοϊτά), Πιερό (63΄ Γιόβιτς).

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ (Γιάννης Πετράκης): Ζίβκοβιτς, Κοντούρης (79΄ Αγκίρε), Ματσάν (87΄ Νικολάου), Ενκολό, Άλεξιτς (79΄ Σμυρλής), Μανρίκε, Σιέλης, Κόγιτς (38΄ Μπουχαλάκης), Γαλιάτσος, Στάγιτς, Μίχαλακ (79΄ Εστεμπάν).