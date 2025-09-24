Αθλητικά

ΑΕΚ – Παναιτωλικός 2-1 Τελικό: Νίκη με «θρίλερ» στο φινάλε για την Ένωση

Πιερό και Καλοσκάμης τα γκολ της ΑΕΚ στο ματς
Ο Κοϊτά κόντρα στον Παναιτωλικό (ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ
Κύπελλο Ελλάδας
2η αγωνιστική
2 - 1
Τελικό σκορ
Ο Κοϊτά κόντρα στον Παναιτωλικό (ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ / EUROKINISSI)

Η ΑΕΚ επικράτησε με 2-1 του Παναιτωλικού στην «OPAP Arena» για τη δεύτερη αγωνιστική του Κυπέλλου Ελλάδας και έφθασε στο 2/2 στη διοργάνωση, χάρη σε γκολ των Πιερό και Καλοσκάμη. Ο Αγκίρε μείωσε για τους Αγρινιώτες στο 90′ με πέναλτι.

20:54 | 24.09.2025
Καλό σας βράδυ από το Newsit.gr
20:53 | 24.09.2025

Η ΑΕΚ ήταν καλύτερη σε όλη τη διάρκεια του αγώνα, αλλά έπαιξε με τη... φωτιά στο φινάλε, μετά το χέρι πέναλτι του Βίντα στο 90'. Παρόλα αυτά, έφθασε δίκαια στη νίκη με 2-1, χάρη σε γκολ των Πιερό και Καλοσκάμη.

20:50 | 24.09.2025
Τέλος στο ματς!
20:50 | 24.09.2025

Ο Αγκίρε ευστόχησε στο πέναλτι και μείωσε σε 2-1 το ματς

20:49 | 24.09.2025
Γκολ για τον Παναιτωλικό!
20:49 | 24.09.2025

Τέσσερα λεπτά οι καθυστερήσεις στο ματς

20:49 | 24.09.2025
90'

Ο Βίντα έκανε χέρι στην περιοχή μετά από κόρνερ και ο διαιτητής έδειξε τη βούλα του πέναλτι

20:45 | 24.09.2025
Πέναλτι για τον Παναιτωλικό!
20:45 | 24.09.2025
Η φάση με το δοκάρι του Γιόβιτς!
20:36 | 24.09.2025

Τελευταία λεπτά στην OPAP Arena, με την ΑΕΚ να ψάχνει ένα τρίτο γκολ

20:36 | 24.09.2025

Φώναξαν το όνομά του οι οπαδοί της ΑΕΚ για να τον εμψυχώσουν μετά τη μεγάλη χαμένη ευκαιρία

20:35 | 24.09.2025
76'
Αδιανόητη ευκαιρία για την ΑΕΚ!

Ο Γιόβιτς βρέθηκε προ κενής εστίας μετά από ένα κόρνερ της ΑΕΚ, αλλά κατάφερε να στείλει την μπάλα εξ επαφής, στο οριζόντιο δοκάρι

20:32 | 24.09.2025
Δοκάρι για την ΑΕΚ!
20:32 | 24.09.2025
72'
Ευκαιρία για τον Παναιτωλικό!

Διαγώνιο σουτ του Εμπολό με τον Μπρινιόλι να αποκρούει

20:23 | 24.09.2025

Παραμένει χωρίς ρυθμό το παιχνίδι στο δεύτερο ημίχρονο

20:19 | 24.09.2025
63'

Αλλαγές για την ΑΕΚ με Γιόβιτς, Μαρίν και Κοϊτά αντί των Πιερό, Μάνταλου και Ελίασον. 

20:16 | 24.09.2025
60'
Ευκαιρία για τον Παναιτωλικό!

Καλό σουτ του Μίχαλακ, αλλά η μπάλα κατέληξε στα χέρια του Μπρινιόλι

20:16 | 24.09.2025

Μικρή διακοπή στο ματς για έναν τραυματισμό του Οντουμπάτζο, ο οποίος συνεχίζει όμως κανονικά

20:09 | 24.09.2025
55'

Χωρίς φάσεις και ρυθμό το παιχνίδι στο δεύτερο ημίχρονο

20:09 | 24.09.2025
50'

Κίτρινη κάρτα στον Σιέλη για ένα φάουλ στον Καλοσκάμη

20:04 | 24.09.2025
48'

Μακρινό σουτ του Κουντούρη, η μπάλα άουτ

20:04 | 24.09.2025
Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο!
19:52 | 24.09.2025
Το γκολ του Καλοσκάμη!
19:52 | 24.09.2025

Η ΑΕΚ ήταν καλύτερη σε όλο το πρώτο ημίχρονο και βρήκε δύο γκολ με τον Πιερό και τον Καλοσκάμη, βάζοντας τις βάσεις για τη νίκη επί του Παναιτωλικού.

19:51 | 24.09.2025
Ημίχρονο στην OPAP Arena
19:51 | 24.09.2025
Το πρώτο γκολ της ΑΕΚ με τον Πιερό!
19:46 | 24.09.2025

Ωραίο πλασέ του Καλοσκάμη έξω από την περιοχή, με την μπάλα να καταλήγει στα δίχτυα για το 2-0 της ΑΕΚ στο ματς

19:44 | 24.09.2025
Δεύτερο γκολ για την ΑΕΚ!
19:36 | 24.09.2025
Ευκαιρία για την ΑΕΚ!

Ο Ελίασον βρέθηκε σε θέση βολής στην περιοχή, αλλά το σουτ που έκανε ήταν χωρίς πολύ δύναμη

19:35 | 24.09.2025

Η ΑΕΚ βρήκε το γκολ που έψαχνε από νωρίς στο ματς, αλλά συνεχίζει να έχει τον έλεγχο του αγώνα και ψάνχει πλέον πιο μεθοδικά ένα δεύτερο γκολ

19:28 | 24.09.2025
Μετράει το γκολ!
19:27 | 24.09.2025

Περιμένει το VAR για οφσάιντ ο διαιτητής

19:26 | 24.09.2025
26'

Ο Πιερό έστειλε την μπάλα στα δίχτυα με κεφαλιά από κοντά και έκανε το 1-0 για την ΑΕΚ στο ματς

19:25 | 24.09.2025
Γκολ για την ΑΕΚ!
19:23 | 24.09.2025
Νωρίτερα το άστοχο πλασέ του Πενράις!
19:22 | 24.09.2025
22'
Χαμένη ευκαιρία για την ΑΕΚ!

Ο Ζοάο Μάριο βρέθηκε σε θέση βολής μέσα στην περιοχή, αλλά το σουτ του κόντραρε και πέρασε λίγο άουτ

19:13 | 24.09.2025

Η ΑΕΚ έχει τον απόλυτο έλεγχο του αγώνα, αλλά δεν βρίσκει φάσεις για γκολ

19:11 | 24.09.2025
Στο γήπεδο ο Μελισσανίδης μαζί με τον Ηλιόπουλο
ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΛΛΑΔΟΣ 2025-2026 / ΑΕΚ - ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ (ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)
19:07 | 24.09.2025
9'

Ωραία ενέργεια του Ζοάο Μάριο και πάσα στον Πενράις, ο οποίος πλάσαρε άσχημα όμως κι έστειλε την μπάλα άουτ

19:07 | 24.09.2025

Η ΑΕΚ έχει μπει δυνατά στο ματς και ψάχνει ένα γρήγορο γκολ

19:01 | 24.09.2025
Ξεκίνησε το παιχνίδι!
19:00 | 24.09.2025

Όλα έτοιμα για τη σέντρα στην OPAP Arena

18:59 | 24.09.2025
Οι ενδεκάδες στο ΑΕΚ - Παναιτωλικός

 

ΑΕΚ: Mπρίνιολι, Οντουμπάτζο, Βίντα, Μουκουντί, Πένραϊς, Γκρούγιτς, Μάνταλος, Ζοάο Μάριο, Ελίασον, Καλοσκάμης, Πιερί

Παναιτωλικός: Ζίβκοβιτς, Γαλιάτσος, Στάγιτς, Σιέλης, Μανρίκε, Κοντούρης, Κόγιτς, Μίχαλακ, Ματσάν, Ενκολόλο, Άλεξιτς

18:58 | 24.09.2025

Η ΑΕΚ νίκησε στην πρεμιέρα το Αιγάλεω, ενώ ο Παναιτωλικός ηττήθηκε από τον Άρη.

18:55 | 24.09.2025

Μαζί θα παρακολουθήσουμε το ΑΕΚ - Παναιτωλικός για τη δεύτερη αγωνιστική στο Κύπελλο Ελλάδας.

18:55 | 24.09.2025
Καλησπέρα σας από το Newsit.gr
Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo