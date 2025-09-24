ΑΕΚ – Παναιτωλικός 2-1 Τελικό: Νίκη με «θρίλερ» στο φινάλε για την Ένωση

Η ΑΕΚ επικράτησε με 2-1 του Παναιτωλικού στην «OPAP Arena» για τη δεύτερη αγωνιστική του Κυπέλλου Ελλάδας και έφθασε στο 2/2 στη διοργάνωση, χάρη σε γκολ των Πιερό και Καλοσκάμη. Ο Αγκίρε μείωσε για τους Αγρινιώτες στο 90′ με πέναλτι.
Η ΑΕΚ ήταν καλύτερη σε όλη τη διάρκεια του αγώνα, αλλά έπαιξε με τη... φωτιά στο φινάλε, μετά το χέρι πέναλτι του Βίντα στο 90'. Παρόλα αυτά, έφθασε δίκαια στη νίκη με 2-1, χάρη σε γκολ των Πιερό και Καλοσκάμη.
Ο Αγκίρε ευστόχησε στο πέναλτι και μείωσε σε 2-1 το ματς
Τέσσερα λεπτά οι καθυστερήσεις στο ματς
Ο Βίντα έκανε χέρι στην περιοχή μετά από κόρνερ και ο διαιτητής έδειξε τη βούλα του πέναλτι
Τελευταία λεπτά στην OPAP Arena, με την ΑΕΚ να ψάχνει ένα τρίτο γκολ
Φώναξαν το όνομά του οι οπαδοί της ΑΕΚ για να τον εμψυχώσουν μετά τη μεγάλη χαμένη ευκαιρία
Ο Γιόβιτς βρέθηκε προ κενής εστίας μετά από ένα κόρνερ της ΑΕΚ, αλλά κατάφερε να στείλει την μπάλα εξ επαφής, στο οριζόντιο δοκάρι
Διαγώνιο σουτ του Εμπολό με τον Μπρινιόλι να αποκρούει
Παραμένει χωρίς ρυθμό το παιχνίδι στο δεύτερο ημίχρονο
Αλλαγές για την ΑΕΚ με Γιόβιτς, Μαρίν και Κοϊτά αντί των Πιερό, Μάνταλου και Ελίασον.
Καλό σουτ του Μίχαλακ, αλλά η μπάλα κατέληξε στα χέρια του Μπρινιόλι
Μικρή διακοπή στο ματς για έναν τραυματισμό του Οντουμπάτζο, ο οποίος συνεχίζει όμως κανονικά
Χωρίς φάσεις και ρυθμό το παιχνίδι στο δεύτερο ημίχρονο
Κίτρινη κάρτα στον Σιέλη για ένα φάουλ στον Καλοσκάμη
Μακρινό σουτ του Κουντούρη, η μπάλα άουτ
Η ΑΕΚ ήταν καλύτερη σε όλο το πρώτο ημίχρονο και βρήκε δύο γκολ με τον Πιερό και τον Καλοσκάμη, βάζοντας τις βάσεις για τη νίκη επί του Παναιτωλικού.
Ωραίο πλασέ του Καλοσκάμη έξω από την περιοχή, με την μπάλα να καταλήγει στα δίχτυα για το 2-0 της ΑΕΚ στο ματς
Ο Ελίασον βρέθηκε σε θέση βολής στην περιοχή, αλλά το σουτ που έκανε ήταν χωρίς πολύ δύναμη
Η ΑΕΚ βρήκε το γκολ που έψαχνε από νωρίς στο ματς, αλλά συνεχίζει να έχει τον έλεγχο του αγώνα και ψάνχει πλέον πιο μεθοδικά ένα δεύτερο γκολ
Περιμένει το VAR για οφσάιντ ο διαιτητής
Ο Πιερό έστειλε την μπάλα στα δίχτυα με κεφαλιά από κοντά και έκανε το 1-0 για την ΑΕΚ στο ματς
Ο Ζοάο Μάριο βρέθηκε σε θέση βολής μέσα στην περιοχή, αλλά το σουτ του κόντραρε και πέρασε λίγο άουτ
Η ΑΕΚ έχει τον απόλυτο έλεγχο του αγώνα, αλλά δεν βρίσκει φάσεις για γκολ
Ωραία ενέργεια του Ζοάο Μάριο και πάσα στον Πενράις, ο οποίος πλάσαρε άσχημα όμως κι έστειλε την μπάλα άουτ
Η ΑΕΚ έχει μπει δυνατά στο ματς και ψάχνει ένα γρήγορο γκολ
Όλα έτοιμα για τη σέντρα στην OPAP Arena
ΑΕΚ: Mπρίνιολι, Οντουμπάτζο, Βίντα, Μουκουντί, Πένραϊς, Γκρούγιτς, Μάνταλος, Ζοάο Μάριο, Ελίασον, Καλοσκάμης, Πιερί
Παναιτωλικός: Ζίβκοβιτς, Γαλιάτσος, Στάγιτς, Σιέλης, Μανρίκε, Κοντούρης, Κόγιτς, Μίχαλακ, Ματσάν, Ενκολόλο, Άλεξιτς
Η ΑΕΚ νίκησε στην πρεμιέρα το Αιγάλεω, ενώ ο Παναιτωλικός ηττήθηκε από τον Άρη.
Μαζί θα παρακολουθήσουμε το ΑΕΚ - Παναιτωλικός για τη δεύτερη αγωνιστική στο Κύπελλο Ελλάδας.
