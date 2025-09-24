Η ΑΕΚ αντιμετωπίζει τον Παναιτωλικό στην «OPAP Arena» για τη δεύτερη αγωνιστική του Κυπέλλου Ελλάδας, με στόχο το 2/2 στη διοργάνωση, την ώρα που οι Αγρινιώτες «καίγονται» για βαθμούς μετά την ήττα της πρεμιέρας από τον Άρη.
ΑΕΚ – Παναιτωλικός Live για τη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας
Η ΑΕΚ ήταν καλύτερη σε όλο το πρώτο ημίχρονο και βρήκε δύο γκολ με τον Πιερό και τον Καλοσκάμη, βάζοντας τις βάσεις για τη νίκη επί του Παναιτωλικού.
Ωραίο πλασέ του Καλοσκάμη έξω από την περιοχή, με την μπάλα να καταλήγει στα δίχτυα για το 2-0 της ΑΕΚ στο ματς
Ο Ελίασον βρέθηκε σε θέση βολής στην περιοχή, αλλά το σουτ που έκανε ήταν χωρίς πολύ δύναμη
Η ΑΕΚ βρήκε το γκολ που έψαχνε από νωρίς στο ματς, αλλά συνεχίζει να έχει τον έλεγχο του αγώνα και ψάνχει πλέον πιο μεθοδικά ένα δεύτερο γκολ
Περιμένει το VAR για οφσάιντ ο διαιτητής
Ο Πιερό έστειλε την μπάλα στα δίχτυα με κεφαλιά από κοντά και έκανε το 1-0 για την ΑΕΚ στο ματς
Ο Ζοάο Μάριο βρέθηκε σε θέση βολής μέσα στην περιοχή, αλλά το σουτ του κόντραρε και πέρασε λίγο άουτ
Η ΑΕΚ έχει τον απόλυτο έλεγχο του αγώνα, αλλά δεν βρίσκει φάσεις για γκολ
Ωραία ενέργεια του Ζοάο Μάριο και πάσα στον Πενράις, ο οποίος πλάσαρε άσχημα όμως κι έστειλε την μπάλα άουτ
Η ΑΕΚ έχει μπει δυνατά στο ματς και ψάχνει ένα γρήγορο γκολ
Όλα έτοιμα για τη σέντρα στην OPAP Arena
ΑΕΚ: Mπρίνιολι, Οντουμπάτζο, Βίντα, Μουκουντί, Πένραϊς, Γκρούγιτς, Μάνταλος, Ζοάο Μάριο, Ελίασον, Καλοσκάμης, Πιερί
Παναιτωλικός: Ζίβκοβιτς, Γαλιάτσος, Στάγιτς, Σιέλης, Μανρίκε, Κοντούρης, Κόγιτς, Μίχαλακ, Ματσάν, Ενκολόλο, Άλεξιτς
Η ΑΕΚ νίκησε στην πρεμιέρα το Αιγάλεω, ενώ ο Παναιτωλικός ηττήθηκε από τον Άρη.
Μαζί θα παρακολουθήσουμε το ΑΕΚ - Παναιτωλικός για τη δεύτερη αγωνιστική στο Κύπελλο Ελλάδας.
