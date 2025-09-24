Συμβαίνει τώρα:
ΑΕΚ – Παναιτωλικός Live για τη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας

Να αφήσει πίσω της την «γκέλα» στο πρωτάθλημα θέλει η ΑΕΚ
Ο Καλοσκάμης πριν το πρώτο του γκολ με την ΑΕΚ (ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
Κύπελλο Ελλάδας
2η αγωνιστική
2 - 0
Πρώτο ημίχρονο
Ο Καλοσκάμης πριν το πρώτο του γκολ με την ΑΕΚ (ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)

Η ΑΕΚ αντιμετωπίζει τον Παναιτωλικό στην «OPAP Arena» για τη δεύτερη αγωνιστική του Κυπέλλου Ελλάδας, με στόχο το 2/2 στη διοργάνωση, την ώρα που οι Αγρινιώτες «καίγονται» για βαθμούς μετά την ήττα της πρεμιέρας από τον Άρη.

19:52 | 24.09.2025

Η ΑΕΚ ήταν καλύτερη σε όλο το πρώτο ημίχρονο και βρήκε δύο γκολ με τον Πιερό και τον Καλοσκάμη, βάζοντας τις βάσεις για τη νίκη επί του Παναιτωλικού.

19:51 | 24.09.2025
Ημίχρονο στην OPAP Arena
19:51 | 24.09.2025
Το πρώτο γκολ της ΑΕΚ με τον Πιερό!
19:46 | 24.09.2025

Ωραίο πλασέ του Καλοσκάμη έξω από την περιοχή, με την μπάλα να καταλήγει στα δίχτυα για το 2-0 της ΑΕΚ στο ματς

19:44 | 24.09.2025
Δεύτερο γκολ για την ΑΕΚ!
19:36 | 24.09.2025
Ευκαιρία για την ΑΕΚ!

Ο Ελίασον βρέθηκε σε θέση βολής στην περιοχή, αλλά το σουτ που έκανε ήταν χωρίς πολύ δύναμη

19:35 | 24.09.2025

Η ΑΕΚ βρήκε το γκολ που έψαχνε από νωρίς στο ματς, αλλά συνεχίζει να έχει τον έλεγχο του αγώνα και ψάνχει πλέον πιο μεθοδικά ένα δεύτερο γκολ

19:28 | 24.09.2025
Μετράει το γκολ!
19:27 | 24.09.2025

Περιμένει το VAR για οφσάιντ ο διαιτητής

19:26 | 24.09.2025
26'

Ο Πιερό έστειλε την μπάλα στα δίχτυα με κεφαλιά από κοντά και έκανε το 1-0 για την ΑΕΚ στο ματς

19:25 | 24.09.2025
Γκολ για την ΑΕΚ!
19:23 | 24.09.2025
Νωρίτερα το άστοχο πλασέ του Πενράις!
19:22 | 24.09.2025
22'
Χαμένη ευκαιρία για την ΑΕΚ!

Ο Ζοάο Μάριο βρέθηκε σε θέση βολής μέσα στην περιοχή, αλλά το σουτ του κόντραρε και πέρασε λίγο άουτ

19:13 | 24.09.2025

Η ΑΕΚ έχει τον απόλυτο έλεγχο του αγώνα, αλλά δεν βρίσκει φάσεις για γκολ

19:11 | 24.09.2025
Στο γήπεδο ο Μελισσανίδης μαζί με τον Ηλιόπουλο
ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΛΛΑΔΟΣ 2025-2026 / ΑΕΚ - ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ (ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)
19:07 | 24.09.2025
9'

Ωραία ενέργεια του Ζοάο Μάριο και πάσα στον Πενράις, ο οποίος πλάσαρε άσχημα όμως κι έστειλε την μπάλα άουτ

19:07 | 24.09.2025

Η ΑΕΚ έχει μπει δυνατά στο ματς και ψάχνει ένα γρήγορο γκολ

19:01 | 24.09.2025
Ξεκίνησε το παιχνίδι!
19:00 | 24.09.2025

Όλα έτοιμα για τη σέντρα στην OPAP Arena

18:59 | 24.09.2025
Οι ενδεκάδες στο ΑΕΚ - Παναιτωλικός

 

ΑΕΚ: Mπρίνιολι, Οντουμπάτζο, Βίντα, Μουκουντί, Πένραϊς, Γκρούγιτς, Μάνταλος, Ζοάο Μάριο, Ελίασον, Καλοσκάμης, Πιερί

Παναιτωλικός: Ζίβκοβιτς, Γαλιάτσος, Στάγιτς, Σιέλης, Μανρίκε, Κοντούρης, Κόγιτς, Μίχαλακ, Ματσάν, Ενκολόλο, Άλεξιτς

18:58 | 24.09.2025

Η ΑΕΚ νίκησε στην πρεμιέρα το Αιγάλεω, ενώ ο Παναιτωλικός ηττήθηκε από τον Άρη.

18:55 | 24.09.2025

Μαζί θα παρακολουθήσουμε το ΑΕΚ - Παναιτωλικός για τη δεύτερη αγωνιστική στο Κύπελλο Ελλάδας.

18:55 | 24.09.2025
Καλησπέρα σας από το Newsit.gr
