ΑΕΚ – Παναιτωλικός: Στοχεύει στη δεύτερη νίκη στο Κύπελλο Ελλάδος η «Ένωση» με τους Αγρινιώτες να έχουν ανάγκη ένα θετικό αποτέλεσμα

Εκτεταμένο ροτέισον θα κάνει ο Νίκολιτς
Ο Ρότα
Ο Ρότα με τον Μάριν και τον Μουκουντί στο παιχνίδι με τον Λεβαδειακό/ EUROKINISSI

Η ΑΕΚ υποδέχεται τον Παναιτωλικό στην «OPAP Arena» για τη δεύτερη αγωνιστική του Κυπέλλου Ελλάδας (24/09/25, 19:00, Newsit.gr, Cosmote Sport 3) με στόχο να κάνει το 2/2 στη διοργάνωση κόντρα στην ομάδα του Γιάννη Πετράκη, που προέρχεται από ήττα στην πρεμιέρα.

Ο Παναιτωλικός έχασε από τον Άρη με 1-0 στο Αγρίνιο την πρώτη αγωνιστική και αν θέλει να κυνηγήσει την πρόκριση στην επόμενη φάση του Κυπέλλου Ελλάδας θα πρέπει να εκμεταλλευτεί τις πολλές αλλαγές που αναμένεται να κάνει ο Νίκολιτς στην αρχική ενδεκάδα της ΑΕΚ.

Η «Ένωση» δεν έχει στην αποστολή της τους Ζίνι, Γκατσίνοβιτς και Περέιρα και σίγουρα αρκετοί από τους παίκτες που αγωνίστηκαν κόντρα στην ΑΕΛ θα ξεκουραστούν. Για τον Γιάννη Πετράκη, θα απουσιάσουν οι Μαυρίας, Μλάντεν, Λούις και Αποστολόπουλος, που είναι τραυματίες, καθώς και ο τιμωρημένος Γκαρσία.

