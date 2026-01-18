ΑΕΚ – Παναθηναϊκός 4-0: Λούκα Γιόβιτς, ο «killer» της Ένωσης στα ντέρμπι με το «τριφύλλι»

Η ΑΕΚ έκανε “περίπατο” στη Νέα Φιλαδέλφεια. Ο Παναθηναϊκός “σκόρπισε” στο δεύτερο ημίχρονο, με την Ένωση να επικρατεί με το εμφατικό 4-0 στο “μεγάλο” ματς της 17ης αγωνιστικής της Super League. “Επικό” ματς από τον Λούκα Γιόβιτς, που…. αγρίεψε για δεύτερο σερί ντέρμπι απέναντι στο “τριφύλλι” και πέτυχε όλα τα γκολ των “κιτρινόμαυρων”.

Η ΑΕΚ δεν είχε περιθώριο για δεύτερη σερί απώλεια βαθών, θύμισε την ομάδα που ήταν στο φινάλε του 2025 και με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Λούκα Γιόβιτς «σκόρπισε» τον Παναθηναϊκό στην OPAP Arena. Με το “τρίποντο” αυτό, η Ένωση έπιασε τον ΠΑOK στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα της Super League (41 βαθμοί), με τους δυο “δικεφάλους” να έχουν ένα ματς περισσότερο από τον Ολυμπιακό, που ακολουθεί στους 39 βαθμούς. Απ’ την άλλη, το “τριφύλλι” έκανε μόνο ένα καλό ημίχρονο -το πρώτο- και στη συνέχεια “εξαφανίστηκε” από τον αγωνιστικό χώρο. Στους 25 βαθμούς παρέμεινε η ομάδα του Ραφα Μπενίτεθ.

Το live του αγώνα

Η αναμέτρηση…

Η ΑΕΚ μπήκε στο ματς με σκοπό να έχει την κατοχή της μπάλας και να ελέγξει το ρυθμό του ντέρμπι, έχοντας μια ελαφρά υπεροχή. Ο Παναθηναϊκός δέχθηκε πίεση από τα πρώτα λεπτά, ενώ προσπάθησε να παίξει από τις πτέρυγες και να βγάλει αντεπιθέσεις. Η πρώτη στιγμή του ντέρμπι ήρθε από την Ένωση στο 3’ με τον Λιούμπιτσιτς να σουτάρει έξω από τη μεγάλη περιοχή -και τον άξονα- και την μπάλα να περνάει λίγο πάνω από το οριζόντιο δοκάρι.

Το ντέρμπι είχε έναν καλό ρυθμό, με την ΑΕΚ όμως να του… βάζει φωτιά στο 15’. Ο Λιούμπιτσιτς έκανε το γέμισμα από τα δεξιά προς την περιοχή, ο Γιόβιτς έκανε την κίνηση στο πρώτο δοκάρι και με προβολή έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 1-0.

Ο Παναθηναϊκός ανέβασε… στροφές, πλησιάζοντας περισσότερες φορές τα καρέ του Στρακόσα. Ο πορτιέρε της ΑΕΚ μπλόκαρε το συρτό σουτ του Μπακασέτα στο 26’, στην πρώτη καλή στιγμή των φιλοξενούμενων στο ματς. Η Ένωση είχε δοκάρι στο 30’σε σέντρα – σουτ του Γκατσίνοβιτς, αλλά έδειξε να μην «πατάει» καλά, κάνοντας πολλά λάθη μεσοαμυντικά και έξω από την περιοχή της. Η υπεροχή των πρασίνων δεν έφερε γκολ, αφού οι «κιτρινόμαυροι» περιόρισαν τα αμυντικά λάθη στο φινάλε του ημιχρόνου.

Με την έναρξη της επανάληψης, ο Μπενίτεθ έριξε στο ματς τον Παντελίδη στη θέση του Ζαρουρί, σε μια προσπάθεια να δώσει άλλη… πνοή στην επίθεση του Παναθηναϊκού. Λίγο μετά, ακολούθησαν δυο κινήσεις του Νίκολιτς (έξω Βάργκα και Λιούμπιτσιτς, μέσα ο Ζοάο Μάριο και ο Κοϊτά).

Ο Παναθηναϊκός δεν κατάφερε να απειλήσει (παρουσίασε μεγάλο πρόβλημα στην έντασή του), με τον Μουκουντί να «σβήνει» τον Τετέι και την ΑΕΚ να φτάνει στο 57’ στο 2-0. Από εκτέλεση φάουλ του Μαρίν και κεφαλιά του Ρέλβας η μπάλα βρήκε στον Πινέδα και κατέληξε στον Γιόβιτς, ο οποίος εξ επαφής πέτυχε το δεύτερό του γκολ στο ντέρμπι.

Η ΑΕΚ έδειξε να «πατάει» καλύτερα και στο 65’ έφτασε στο 3-0, με τον Λούκα Γιόβιτς να σημειώνει δεύτερο χατ-τρικ κόντρα στο «τριφύλλι», την ίδια σεζόν. Ο Κοϊτά έκανε την σέντρα από τα δεξιά, με τον Ζοάο Μάριο σούταρε στα αριστερά της περιοχής, η μπάλα χτύπησε στον Γεντβάι και στη συνέχεια στο δοκάρι, ο Σέρβος φορ πήρε το ριμπάουντ και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα.

Το πάρτι της ΑΕΚ και του Λούκα Γιόβιτς συνεχίστηκε με τον Σέρβο επιθετικό να κάνει και το 4-0 κόντρα στον Παναθηναϊκό. Ο Ρότα με εξαιρετική ενέργεια, ντρίμπλαρε και πάτησε στην περιοχή του Παναθηναϊκού, μοίρασε στα αριστερά και ο «killer» της Ένωσης πέτυχε ένα ακόμα γκολ, λίγο πριν γίνει αλλαγή και αποθεωθεί, μαζί με τον Λάζαρο Ρότα, που κέρδισε το χειροκρότημα της εξέδρας.

Διαιτητής: Ράντε Ομπρένοβιτς (Σλοβενία)

Βοηθοί: Γιούρε Πραπρότνικ (Σλοβενία), Γκρέγκα Κορντέζ (Σλοβενία)

4ος: Βασίλειος Φωτιάς (Πέλλας)

VAR: Ματέι Γιουγκ (Σλοβενία)

AVAR: Ντένις Χαλιλοβιτς (Σλοβενία)