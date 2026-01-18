ΑΕΚ – Παναθηναϊκός live το ντέρμπι της 17ης αγωνιστικής στη Super League

Το μεγάλο ντέρμπι ανάμεσα σε ΑΕΚ και Παναθηναϊκό, στη Νέα Φιλαδέλφεια, δεσπόζει στο πρόγραμμα της 17ης αγωνιστικής της Super League. H Ένωση έχει 38 βαθμούς και δεν θέλει να χάσει άλλο «έδαφος» προς την κορυφή. Το «τριφύλλι» έχει 25 βαθμούς -έχοντας ματς λιγότερο- και θέλει να μειώσει τη διαφορά από τον 5ο Λεβαδειακό, προκειμένου να βρεθεί στο τέλος της κανονικής διάρκειας του πρωταθλήματος, στα playoffs.
Οι γηπεδούχοι συνδιάστηκαν καλά, φτάνοντας έξω από την περιοχή του οΛαφόν, ο Λιούμπιτσιτς έπιασε το σουτ, η μπάλα λίγο πάνω από το οριζόντιο δοκάρι
Κακό σουτ του Λαφόν από την αριστερή γωνία της μεγάλης περιοχής της ΑΕκ και με το δεξί πόδι, η μπάλα έφυγε αρκετά άουτ
Βρισκόμαστε λίγο πριν την έναρξη του αγώνα
Οι δυο ομάδες βγαίνουν στον αγωνιστικό χώρο
Για ένα ακκόμα ματς, οι φίλοι της ΑΕΚ έχουν δημιουργήσει τρομερή ατμόσφαιρα στην OPAP Arena
Διαιτητής: Ράντε Ομπρένοβιτς (Σλοβενία)
Βοηθοί: Γιούρε Πραπρότνικ (Σλοβενία), Γκρέγκα Κορντέζ (Σλοβενία)
4ος: Βασίλειος Φωτιάς (Πέλλας)
VAR: Ματέι Γιουγκ (Σλοβενία)
AVAR: Ντένις Χαλιλοβιτς (Σλοβενία)
Η παράδοση στα ΑΕΚ – Παναθηναϊκός
Σε 76 αγώνες
32 νίκες της ΑΕΚ
20 ισοπαλίες
24 νίκες Παναθηναϊκού
ΓΚΟΛ: 88-75
Η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού: Λαφόν, Καλάμπρια, Γεντβάι, Τουμπά, Κώτσιρας, Τσιριβέγια, Μπακασέτας, Τσέριν, Πελίστρι, Ζαρουρί, Τετέι
Στον πάγκο οι: Τσάβες, Κότσαρης, Κατρής, Πάλμερ-Μπράουν, Ίνγκασον, Κυριακόπουλος, Σιώπης, Σάντσες, Παντελίδης, Μπόκος, Σβιντέρσκι, Πάντοβιτς.
Αλλαγές και από τον Ραφα Μαρτίνεθ στον Παναθηναϊκό. Στη θέση του Ίνγκασον, ο Ισπανός προπονητής έβαλε τον Γέντβαϊ, ενώ τις θέσεις των Μπόκου, Παντελίδη και Σβιντέρσκι πήραν οι Τσέριν, Πελίστρι και Ζαρουρί
Για πρώτη φορά βασικός ο Βάργκα
Η ενδεκάδα της ΑΕΚ: Στρακόσα, Πήλιος, Ρέλβας, Μουκουντί, Ρότα, Πινέδα, Μαρίν, Λιούμπιτσιτς, Γκατσίνοβιτς, Γιόβιτς, Βάργκα.
Ο Μάρκο Νίκολιτς παρατάσσει την AEK με δίδυμο Βάργκα – Γιόβιτς στην κορυφή, ενώ προχώρησε και σε μια έκπληξη με τον Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς στο αριστερό άκρο της επίθεσης. Ο Ζίνι είναι στον πάγκο των κιτρινόμαυρων
Οι δυο προπονητές έχουν ανακοινώσει τις ενδεκάδες των ομάδων
Αυτή τη στιγμή το κάνουν και οι παίκτες του Παναθηναϊκού
οι παίκτες της ΑΕΚ ολοκλήρωσαν πριν από λίγο την προθέρμανσή τους
Ο Λεβαδειακός παίζει αύριο στην έδρα του Παναιτωλικού
Το «τριφύλλι» έχει 25 βαθμούς -έχοντας και ματς λιγότερο- και θέλει να μειώσει τη διαφορά από τον 5ο Λεβαδειακό, προκειμένου να βρεθεί στο τέλος της κανονικής διάρκειας του πρωταθλήματος στα playoffs
Ο Ολυμπιακός πήρε αναβολή στο ματς της συγκεκριμένης αγωνιστικής, λόγω ευρωπαϊκών υποχρεώσεων, ο ΠΑΟΚ νικάει με 3-0 τον ΟΦΗ στην Τούμπα -με το ματς να είναι στο 81’- και πλέον η Ένωση καλείται να πάρει το «τρίποντο» για να διατηρήσει την ισοβαθμία της με το «δικέφαλο του Βορρά» και να προσπεράσει -με ματς περισσότερο- τους Πειραιώτες
H ΑΕΚ έχει 38 βαθμούς και δεν θέλει να χάσει άλλο «έδαφος» προς την κορυφή, αφού προέρχεται από γκέλα στην έδρα του Άρη, που την έριξε από την κορυφή του βαθμολογικού πίνακα
Μαζί μας θα παρακολουθήσετε το ντέρμπι ΑΕK -Παναθηναϊκός για τη 17η αγωνιστική της Super League