ΑΕΚ – Παναθηναϊκός live το ντέρμπι της 17ης αγωνιστικής στη Super League

Το μεγάλο ντέρμπι ανάμεσα σε ΑΕΚ και Παναθηναϊκό, στη Νέα Φιλαδέλφεια, δεσπόζει στο πρόγραμμα της 17ης αγωνιστικής της Super League. H Ένωση έχει 38 βαθμούς και δεν θέλει να χάσει άλλο «έδαφος» προς την κορυφή. Το «τριφύλλι» έχει 25 βαθμούς -έχοντας ματς λιγότερο- και θέλει να μειώσει τη διαφορά από τον 5ο Λεβαδειακό, προκειμένου να βρεθεί στο τέλος της κανονικής διάρκειας του πρωταθλήματος, στα playoffs.