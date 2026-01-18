Αθλητικά

ΑΕΚ – Παναθηναϊκός live το ντέρμπι της 17ης αγωνιστικής στη Super League

Το αθηναϊκό ντέρμπι στην OPAP Arena, για το δεύτερο γύρο της Super League
ΦΩΤΟ KLODIAN LATO
17η αγωνιστική
0 - 0
1ο ημίχρονο
ΦΩΤΟ KLODIAN LATO / EUROKINISSI

Το μεγάλο ντέρμπι ανάμεσα σε ΑΕΚ και Παναθηναϊκό, στη Νέα Φιλαδέλφεια, δεσπόζει στο πρόγραμμα της 17ης αγωνιστικής της Super League. H Ένωση έχει 38 βαθμούς και δεν θέλει να χάσει άλλο «έδαφος» προς την κορυφή. Το «τριφύλλι» έχει 25 βαθμούς -έχοντας ματς λιγότερο- και θέλει να μειώσει τη διαφορά από τον 5ο Λεβαδειακό, προκειμένου να βρεθεί στο τέλος της κανονικής διάρκειας του πρωταθλήματος, στα playoffs.

21:02 | 18.01.2026
3'
Πρώτη σημαντική στιγμή για την ΑΕΚ

Οι γηπεδούχοι συνδιάστηκαν καλά, φτάνοντας έξω από την περιοχή του οΛαφόν, ο Λιούμπιτσιτς έπιασε το σουτ, η μπάλα λίγο πάνω από το οριζόντιο δοκάρι

21:00 | 18.01.2026
2'

Κακό σουτ του Λαφόν από την αριστερή γωνία της μεγάλης περιοχής της ΑΕκ και με το δεξί πόδι, η μπάλα έφυγε αρκετά άουτ

20:58 | 18.01.2026
"Σέντρα" στο ντερμπι
20:56 | 18.01.2026

Βρισκόμαστε λίγο πριν την έναρξη του αγώνα

20:50 | 18.01.2026

Οι δυο ομάδες βγαίνουν στον αγωνιστικό χώρο

20:46 | 18.01.2026
20:45 | 18.01.2026

Για ένα ακκόμα ματς, οι φίλοι της ΑΕΚ έχουν δημιουργήσει τρομερή ατμόσφαιρα στην OPAP Arena

20:45 | 18.01.2026

Διαιτητής: Ράντε Ομπρένοβιτς (Σλοβενία)

Βοηθοί: Γιούρε Πραπρότνικ (Σλοβενία), Γκρέγκα Κορντέζ (Σλοβενία)

4ος: Βασίλειος Φωτιάς (Πέλλας)

VAR: Ματέι Γιουγκ (Σλοβενία)

AVAR: Ντένις Χαλιλοβιτς (Σλοβενία)

20:45 | 18.01.2026

Η παράδοση στα ΑΕΚ – Παναθηναϊκός

Σε 76 αγώνες

32 νίκες της ΑΕΚ

20 ισοπαλίες

24 νίκες Παναθηναϊκού

ΓΚΟΛ: 88-75

20:44 | 18.01.2026
20:44 | 18.01.2026

Η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού: Λαφόν, Καλάμπρια, Γεντβάι, Τουμπά, Κώτσιρας, Τσιριβέγια, Μπακασέτας, Τσέριν, Πελίστρι, Ζαρουρί, Τετέι

Στον πάγκο οι: Τσάβες, Κότσαρης, Κατρής, Πάλμερ-Μπράουν, Ίνγκασον, Κυριακόπουλος, Σιώπης, Σάντσες, Παντελίδης, Μπόκος, Σβιντέρσκι, Πάντοβιτς.

20:44 | 18.01.2026

Αλλαγές και από τον Ραφα Μαρτίνεθ στον Παναθηναϊκό. Στη θέση του Ίνγκασον, ο Ισπανός προπονητής έβαλε τον Γέντβαϊ, ενώ τις θέσεις των Μπόκου, Παντελίδη και Σβιντέρσκι πήραν οι Τσέριν, Πελίστρι και Ζαρουρί

20:44 | 18.01.2026
20:44 | 18.01.2026

Για πρώτη φορά βασικός ο Βάργκα

20:43 | 18.01.2026

Η ενδεκάδα της ΑΕΚ: Στρακόσα, Πήλιος, Ρέλβας, Μουκουντί, Ρότα, Πινέδα, Μαρίν, Λιούμπιτσιτς, Γκατσίνοβιτς, Γιόβιτς, Βάργκα.

20:43 | 18.01.2026

Ο Μάρκο Νίκολιτς παρατάσσει την AEK με δίδυμο Βάργκα – Γιόβιτς στην κορυφή, ενώ προχώρησε και σε μια έκπληξη με τον Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς στο αριστερό άκρο της επίθεσης. Ο Ζίνι είναι στον πάγκο των κιτρινόμαυρων

20:43 | 18.01.2026

Οι δυο προπονητές έχουν ανακοινώσει τις ενδεκάδες των ομάδων

20:43 | 18.01.2026

Αυτή τη στιγμή το κάνουν και οι παίκτες του Παναθηναϊκού

20:42 | 18.01.2026

οι παίκτες της ΑΕΚ ολοκλήρωσαν πριν από λίγο την προθέρμανσή τους

20:41 | 18.01.2026

Ο Λεβαδειακός παίζει αύριο στην έδρα του Παναιτωλικού

20:41 | 18.01.2026

Το «τριφύλλι» έχει 25 βαθμούς -έχοντας και ματς λιγότερο- και θέλει να μειώσει τη διαφορά από τον 5ο Λεβαδειακό, προκειμένου να βρεθεί στο τέλος της κανονικής διάρκειας του πρωταθλήματος στα playoffs

20:40 | 18.01.2026

Ο Ολυμπιακός πήρε αναβολή στο ματς της συγκεκριμένης αγωνιστικής, λόγω ευρωπαϊκών υποχρεώσεων, ο ΠΑΟΚ νικάει με 3-0 τον ΟΦΗ στην Τούμπα -με το ματς να είναι στο 81’- και πλέον η Ένωση καλείται να πάρει το «τρίποντο» για να διατηρήσει την ισοβαθμία της με το «δικέφαλο του Βορρά» και να προσπεράσει -με ματς περισσότερο- τους Πειραιώτες

20:39 | 18.01.2026

H ΑΕΚ έχει 38 βαθμούς και δεν θέλει να χάσει άλλο «έδαφος» προς την κορυφή, αφού προέρχεται από γκέλα στην έδρα του Άρη, που την έριξε από την κορυφή του βαθμολογικού πίνακα

20:38 | 18.01.2026

Μαζί μας θα παρακολουθήσετε το ντέρμπι ΑΕK -Παναθηναϊκός για τη 17η αγωνιστική της Super League

20:38 | 18.01.2026
Καλησπέρα από το Newsit.gr
