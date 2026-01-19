ΑΕΚ – Παναθηναϊκός: Νίκες εντός και εκτός έδρας για την Ένωση στην ίδια σεζόν μετά από 28 χρόνια

Η ΑΕΚ πήρε μία σπουδαία νίκη με 4-0 κόντρα στον Παναθηναϊκό για τη 17η αγωνιστική της Super League, διπλασιάζοντας τις νίκες της κόντρα στους “πράσινους” για πρώτη φορά μετά από 28 χρόνια.

Μετά το διπλό στη Λεωφόρο με 3-2, η ΑΕΚ “διέλυσε” τον Παναθηναϊκό και στην OPAP Arena, πανηγυρίζοντας νίκες μέσα έξω στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος, για πρώτη φορά μετά τη σεζόν 1997-98.

Η Ένωση είχε πανηγυρίσει ξανά εντός και εκτός έδρας νίκες στο αθηναϊκό ντέρμπι με τους “πράσινους” πριν 28 χρόνια, όταν και είχε νικήσει με 2-1 στο “σπίτι” της και 1-0 μέσα στο… άντρο του “τριφυλλιού”.