ΑΕΚ – Παναθηναϊκός: Ντέρμπι τίτλου στην Allwyn Arena με το αυτί στο Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ

Αθηναϊκό ντέρμπι στην Allwyn Arena που μπορεί να “κρύβει” και τίτλο! Η ΑΕΚ υποδέχεται τον Παναθηναϊκό για την 4η αγωνιστική των πλέι οφ της Super League (19:30, Cosmote Sport 2, Newsit.gr) και θέλει τη νίκη που -υπό προϋποθέσεις- μπορεί να και να την χρήσει πρωταθλήτρια Ελλάδας ή έστω να την φέρει μια ανάσα από την κούπα.

Η ΑΕΚ βρίσκεται στο +6 από Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ που είναι στην 2η θέση και παίζουν μεταξύ τους. Σε περίπτωση νίκης της επί του αδιάφορου Παναθηναϊκού και ισοπαλίας στο “Καραϊσκάκης”, η Ένωση θα κατακτήσει μαθηματικά τον τίτλο της Super League από την 4η αγωνιστική των πλέι οφ. Σε διαφορετική περίπτωση, η “μάχη” θα συνεχιστεί και τις επόμενες αγωνιστικές, με την ομάδα που θα βγει νικήτρια από το μεγάλο ματς του Φαλήρου.

Στην Allwyn Arena αναμένεται να μην πέφτει… καρφίτσα, με τον κόσμο των “κιτρινόμαυρων” να φτάνει τις 10.000 στην τελευταία προπόνηση που πραγματοποιήθηκε στη Νέα Φιλαδέλφεια το απόγευμα του Σαββάτου (09.05.2026).

Ο Μάρκο Νίκολιτς θα έχει όλους τους παίκτες στη διάθεσή του, ενώ όσον αφορά την ενδεκάδα το πλάνο του Σέρβου τεχνικού δύσκολα αλλάζει: ο Γιόβιτς είναι το πιθανότερο να ξεκινήσει αντί του Ζίνι, οι Πένραις και Πήλιος διεκδικούν φανέλα βασικού, όπως και οι Γκατσίνοβιτς και Περέιρα.

Ο Παναθηναϊκός θα τερματίσει οριστικά 4ος στη διαδικασία των πλέι οφ και ψάχνει την πρώτη του νίκη στο μίνι πρωτάθλημα. Ο Ράφα Μπενίτεθ έχει να διαχειριστεί πολλά προβλήματα, αφού δεν υπολογίζει σε εννέα παίκτες! Εκτός του ντέρμπι έχουν μείνει οι Μπακασέτας, Σάντσες, Κάτρης, Ίνγκασον, Πελίστρι, Γέντβαϊ, Ντέσερς, Σισοκό και Ερνάντεθ.

Οι πιθανές ενδεκάδες:

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Στρακόσα – Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πένραις (Πήλιος) – Κοϊτά, Μαρίν, Πινέδα, Περέιρα (Γκατσίνοβιτς) – Γιόβιτς (Ζίνι), Βάργκα.

Παναθηναϊκός (Ράφα Μπενίτεθ): Λαφόν – Καλάμπρια, Πάλμερ-Μπράουν, Τουμπά, Κυριακόπουλος – Σιώπης, Κοντούρης (Τσέριν) – Ταμπόρδα, Αντίνο, Ζαρουρί – Τετέι.

Διαιτητής: Όσμερς

Βοηθοί: Σάαλ, Γκίντερ

4ος: Πολυχρόνης

VAR: Ραφάλσκι, Χανσλμπάουερ

Η βαθμολογία μετά από 3 αγωνιστικές

1. AEK 67

2. ΠΑΟΚ 61

3. Ολυμπιακός 61

4. Παναθηναϊκός 51

H 4η αγωνιστική (Κυριακή 10 Μαΐου)

ΑΕΚ – Παναθηναϊκός (19:30)

Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ (19:30)