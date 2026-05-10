Γιαννακόπουλος: «Ο Παναθηναϊκός έστειλε επίσημο βίντεο στην Euroleague και περιμένει απάντηση»

O Δημήτρης Γιαννακόπουλος έκανε ποστάρισμα με ανάλυση φάσεων που διαμαρτύρεται ο Παναθηναϊκός -στα ματς με τη Βαλένθια για τα πλέι οφ της Euroleague- και ξεκαθαρίζει ότι έχει στείλει επίσημο video στη διοργανώτρια και περιμένει την απάντησή της.

Θυμίζουμε ότι ο Παναθηναϊκός “έσπασε” δυο φορές την έδρα της Βαλένθια, αλλά δέχθηκε τη διπλή “απάντηση” της ισπανικής ομάδας, χάνοντας και τα δυο ματς στο “T-Center”, με την πρόκριση στο Final 4 της Αθήνας να κρίνεται στο πέμπτο ματς της Roig Arena, που θα διεξαχθεί την Τετάρτη (13.05.2026) στις 22:00.

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος στο μήνυμα του ανέφερε: “Οι κανόνες στο μπάσκετ αλλάζουν τόσο γρήγορα, που πολλές φορές δεν είμαστε ενημερωμένοι. Αυτό μπορεί πολλές φορές να προκαλέσει δυσαρέσκεια και απογοήτευση στις ομάδες και κυρίως στους οπαδούς. Αυτό συνέβη μετά τον τελευταίο αγώνα μεταξύ Παναθηναϊκού και Βαλένθια. Οι οπαδοί και όλοι οι εμπλεκόμενοι περιμένουν να δουν πώς θα ερμηνεύσει η Euroleague αυτές τις αποφάσεις. Εμείς, ως επενδυτές στις ομάδες μας, αλλά και ως συνιδιοκτήτες της Euroleague, πρέπει να νιώθουμε την υποχρέωση απέναντι στη διοργάνωση και τους ενδιαφερόμενους φορείς να εκπαιδεύσουμε τους οπαδούς μας, ώστε να διορθωθούν. Ο Παναθηναϊκός έστειλε, όπως επιτρέπεται, ένα επίσημο βίντεο προς την Ευρωλίγκα και περιμένει με ανυπομονησία την επίσημη απάντησή τους.”.

Μαζί με το δικό του μήνυμα, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος πόσταρε στον λογαριασμό του στο Instagram v με κάποιες φάσεις που διαμαρτύρεται ο Παναθηναϊκός. Αρχικά του Μοντέρο και του Ναν, στις οποίες οι διαιτητές πήραν διαφορετικές αποφάσεις.

Στη φάση του Ναν σφύριξαν βήματα, στη φάση του Μοντέρο όχι. “Σας μοιάζουν παρόμοιες” είναι η ερώτηση του video, ενώ αμέσως μετά, αναφέρεται μέσα στη δημοσίευση:

“Πάμε να δούμε τις διαφορές. Στην πρώτη φάση ο παίκτης κάνει βήματα και το φάουλ έρχεται αμέσως μετά. Άρα η παράβαση των βημάτων ισχύει. Αλλά με τον Κέντρικ Ναν είναι μια εντελώς διαφορετική ιστορία. Ο Ναν δέχεται πρώτα το χτύπημα, οι διαιτητές τα “έκαναν θάλασσα” σφυρίζοντας βήματα, αντί της αρχικής παράβασης”.

“Δεν θα βάλουμε στη συζήτηση καν εάν πήγαινε να σουτάρει, καθώς το σφύριγμα ήταν θεμελιωδώς λάθος από την αρχή” συνέχισε το video.

“Προχωρώντας, ο πάγκος της Βαλένθια φώναζε στους διαιτητές από την αρχή. Σε μια απρόσμενη τροπή των πραγμάτων, ο πάγκος του Παναθηναϊκού παίρνει την τεχνική ποινή”.

Επίσης, αναφέρει: “Ο Λεσόρ κρατά την μπάλα με τα δύο χέρια. Είναι δική του, απλά και καθαρά. Ο Σακό ξεκάθαρα χτυπά το χέρι του. Βλέπεις την επαφή ξεκάθαρα στο ριπλέι. Ο Λεσόρ είχε την μπάλα “κλειδωμένη” μέχρι ο Σακό να έρθει και να του χτυπήσει τον καρπό. Οι διαιτητές ήταν εκεί, αλλά με κάποιον τρόπο δεν το είδαν. Κατά τη διάρκεια του καρφώματος του Λεσόρ, ο αμυντικός κάνει παράνομη επαφή με τον καρπό του.