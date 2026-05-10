Οπαδοί της ΑΕΚ στο ξενοδοχείο μετά τον χαμένο τελικό στο BCL: «Ψηλά το κεφάλι»

Τη στήριξή τους προς τους παίκτες της ΑΕΚ εξέφρασαν περίπου 50 οπαδοί της ομάδας, μετά την ήττα της ομάδας από την Ρίτας στην παράταση του τελικού του BCL και την απώλεια του ευρωπαϊκού τίτλου.

Οι οπαδοί αυτοί βρέθηκαν στο ξενοδοχείο που είχε καταλύσει η αποστολή της ΑΕΚ και θέλησαν να ανεβάσουν το ηθικό των μελών της ομάδας, μετά το “αυτοκτονία’ της στον τελικό του Final 4 του BCL.

“Ψηλά το κεφάλι. Σας αγαπάμε, προχωράμε όλοι μαζί” ήταν κάποια από τα λόγια των οπαδών στους παίκτες, και το τεχνικό επιτελείο.