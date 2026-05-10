Οι οπαδοί της Χάιντουκ έκαψαν το πανό των οργανωμένων της Ντινάμο Ζάγκρεμπ μέσα στο «Μάξιμιρ»

Οι “Torcida” των φιλοξενούμενων κατάφεραν να κάψουν το κεντρικό πανό των “Blue Boys”
(Andreas Hillergren/TT News Agency via AP)
Απίστευτο σκηνικό στο χθεσινοβραδινό (09.05.2026) κροατικό ντέρμπι που έγινε στο “Μάξιμιρ”, με τους οργανωμένους οπαδούς τη φιλοξενούμενης, Χάιντουκ, να καίνε το κεντρικό πανό των “Blue Boys” της γηπεδούχου, Ντινάμο Ζάγκρεμπ.

Με κάποιον τρόπο, οι Torcida της Χάιντουκ κατάφεραν να τοποθετήσουν κάποιους εμπρηστικούς μηχανισμούς στην εξέδρα των φανατικών της Ντινάμο, με αποτέλεσμα να πάρει φωτιά το τεράστιο πανό των “Blue Boys”!

Το περιστατικό αυτό έκλεψε για αρκετά λεπτά την παράσταση, με την αστυνομία και τους οπαδούς των γηπεδούχων να προσπαθούν να καταλάβουν, το τι είχε συμβεί.

Να αναφέρουμε ότι η Ντινάμο επικράτησε 2-0 της Χάιντουκ.

