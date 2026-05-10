Οι οπαδοί της Χάιντουκ έκαψαν το πανό των οργανωμένων της Ντινάμο Ζάγκρεμπ μέσα στο «Μάξιμιρ»

Απίστευτο σκηνικό στο χθεσινοβραδινό (09.05.2026) κροατικό ντέρμπι που έγινε στο “Μάξιμιρ”, με τους οργανωμένους οπαδούς τη φιλοξενούμενης, Χάιντουκ, να καίνε το κεντρικό πανό των “Blue Boys” της γηπεδούχου, Ντινάμο Ζάγκρεμπ.

Με κάποιον τρόπο, οι Torcida της Χάιντουκ κατάφεραν να τοποθετήσουν κάποιους εμπρηστικούς μηχανισμούς στην εξέδρα των φανατικών της Ντινάμο, με αποτέλεσμα να πάρει φωτιά το τεράστιο πανό των “Blue Boys”!

Το περιστατικό αυτό έκλεψε για αρκετά λεπτά την παράσταση, με την αστυνομία και τους οπαδούς των γηπεδούχων να προσπαθούν να καταλάβουν, το τι είχε συμβεί.

Surrealista también lo que ha pasado en el Derbi Croata



(Por lo visto miembros de la Torcida Split pusieron en la zona ultra local una especie de artefacto para quemar la pancarta principal de BAD BLUE BOYS y lo consiguieron…)



Dinamo Zagreb – Hajduk Split pic.twitter.com/WaFzHFNU2s — ULTRAS PRESENT (@UltrasPresent) May 9, 2026

Να αναφέρουμε ότι η Ντινάμο επικράτησε 2-0 της Χάιντουκ.