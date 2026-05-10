Αθλητικές μεταδόσεις με ΑΕΚ – Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ, Μπαρτσελόνα – Ρεάλ Μαδρίτης και Γουέστ Χαμ – Άρσεναλ

Τα ντέρμπι της Super League, ΑΕΚ – Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ, το ισπανικό clasico Μπαρτσελόνα – Ρεάλ Μαδρίτης και το κρίσιμο ματς της Άρσεναλ στην έδρα της Γουέστ Χαμ, ξεχωρίζουν στο τηλεοπτικό πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της Κυριακής (10.05.2026).
Οι αθλητικές μεταδόσεις:
10:35 COSMOTE SPORT 5 HD MotoGP Γκραν Πρι Γαλλίας (Warm Up)
11:30 COSMOTE SPORT 8 HD WRC Πορτογαλία, SS21
11:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ποδηλασία Γύρος Ελλάδας 5ο ΕΤΑΠ
11:45 COSMOTE SPORT 5 HD Moto3 Γκραν Πρι Γαλλίας (Αγώνας)
12:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 Ρώμη
12:35 COSMOTE SPORT 8 HD WRC Πορτογαλία, SS22
13:00 COSMOTE SPORT 5 HD Moto2 Γκραν Πρι Γαλλίας (Αγώνας)
13:30 COSMOTE SPORT 2 HD Ελλάς Βερόνα – Κόμο Serie A
14:00 COSMOTE SPORT 1 HD Σέλτικ – Ρέιντζερς Scottish Premiership
14:30 Novasports Start Φορτούνα Ντίσελντορφ – Έλβερσμπεργκ Bundesliga 2
14:30 COSMOTE SPORT 5 HD MotoGP Γκραν Πρι Γαλλίας (Αγώνας)
15:00 Novasports 1HD Μαγιόρκα – Βιγιαρεάλ La Liga
15:00 COSMOTE SPORT 8 HD WRC Πορτογαλία, SS23
16:00 Novasports Premier League Νότιγχαμ Φόρεστ – Νιούκαστλ Premier League
16:00 Novasports 5HD Κρίσταλ Πάλας – Έβερτον Premier League
16:00 Novasports 2HD Μπέρνλι – Άστον Βίλα Premier League
16:00 COSMOTE SPORT 7 HD Καρταχένα – Ετουάλ UEFA Futsal Champions League
16:00 COSMOTE SPORT 3 HD Κρεμονέζε – Πίζα Serie A
16:00 COSMOTE SPORT 2 HD Φιορεντίνα – Τζένοα Serie A
16:30 Novasports 3HD Αμβούργο – Φράιμπουργκ Bundesliga
16:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 Ρώμη
17:00 Novasports Prime Άρης – ΟΦΗ Super League
17:00 COSMOTE SPORT 4 HD Βόλος ΝΠΣ – Λεβαδειακός Super League
17:00 COSMOTE SPORT 8 HD Γκρίμσμπι – Σάλφορντ Sky Bet EFL League Two
17:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Παναθηναϊκός – Απόλλων Σμύρνης Πόλο Α1 Ανδρών
17:15 Novasports 1HD Μπιλμπάο – Βαλένθια La Liga
17:45 Novasports Start Γκρόνινγκεν – Ναϊμέγκεν Eredivisie
17:45 Novasports 4HD Φέγενορντ – Άλκμααρ Eredivisie
18:00 COSMOTE SPORT 5 HD Πάφος – Άρης Λεμεσού Cyprus League
18:30 Novasports Premier League Γουέστ Χαμ – Άρσεναλ Premier League
18:30 Novasports 2HD Κολωνία – Χάιντενχαϊμ Bundesliga
18:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ A1 Μπάσκετ με Αμαξίδιο Final 4
19:00 COSMOTE SPORT 9 HD Πάρμα – Ρόμα Serie A
19:00 COSMOTE SPORT 7 HD Σπόρτινγκ Λισαβόνας – Πάλμα UEFA Futsal Champions League
19:30 Novasports 1HD Οβιέδο – Χετάφε La Liga
19:30 COSMOTE SPORT 3 HD Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ Super League
19:30 COSMOTE SPORT 2 HD ΑΕΚ – Παναθηναϊκός Super League
20:00 Novasports 6HD WTA 1000 Ρώμη
20:00 COSMOTE SPORT 8 HD Άβες – Πόρτο Liga Portugal
20:30 Novasports Start Μάιντς – Ουνιόν Βερολίνου Bundesliga
21:00 COSMOTE SPORT 5 HD Αλ Ίτιχαντ – Ντάμακ Roshn Saudi League
21:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 Ρώμη
21:45 COSMOTE SPORT 9 HD Μίλαν – Αταλάντα Serie A
22:00 Novasports 1HD Μπαρτσελόνα – Ρεάλ Μαδρίτης La Liga
22:30 COSMOTE SPORT 4 HD Φιλαδέλφεια 76ερς – Νιου Γιορκ Νικς NBA Playoffs