Αθλητικές μεταδόσεις με ΑΕΚ – Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ, Μπαρτσελόνα – Ρεάλ Μαδρίτης και Γουέστ Χαμ – Άρσεναλ

Τα ντέρμπι της Super League, ΑΕΚ – Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ, το ισπανικό clasico Μπαρτσελόνα – Ρεάλ Μαδρίτης και το κρίσιμο ματς της Άρσεναλ στην έδρα της Γουέστ Χαμ, ξεχωρίζουν στο τηλεοπτικό πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της Κυριακής (10.05.2026).

Οι αθλητικές μεταδόσεις:

10:35 COSMOTE SPORT 5 HD MotoGP Γκραν Πρι Γαλλίας (Warm Up)

11:30 COSMOTE SPORT 8 HD WRC Πορτογαλία, SS21

11:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ποδηλασία Γύρος Ελλάδας 5ο ΕΤΑΠ

11:45 COSMOTE SPORT 5 HD Moto3 Γκραν Πρι Γαλλίας (Αγώνας)

12:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 Ρώμη

12:35 COSMOTE SPORT 8 HD WRC Πορτογαλία, SS22

13:00 COSMOTE SPORT 5 HD Moto2 Γκραν Πρι Γαλλίας (Αγώνας)

13:30 COSMOTE SPORT 2 HD Ελλάς Βερόνα – Κόμο Serie A

14:00 COSMOTE SPORT 1 HD Σέλτικ – Ρέιντζερς Scottish Premiership

14:30 Novasports Start Φορτούνα Ντίσελντορφ – Έλβερσμπεργκ Bundesliga 2

14:30 COSMOTE SPORT 5 HD MotoGP Γκραν Πρι Γαλλίας (Αγώνας)

15:00 Novasports 1HD Μαγιόρκα – Βιγιαρεάλ La Liga

15:00 COSMOTE SPORT 8 HD WRC Πορτογαλία, SS23

16:00 Novasports Premier League Νότιγχαμ Φόρεστ – Νιούκαστλ Premier League

16:00 Novasports 5HD Κρίσταλ Πάλας – Έβερτον Premier League

16:00 Novasports 2HD Μπέρνλι – Άστον Βίλα Premier League

16:00 COSMOTE SPORT 7 HD Καρταχένα – Ετουάλ UEFA Futsal Champions League

16:00 COSMOTE SPORT 3 HD Κρεμονέζε – Πίζα Serie A

16:00 COSMOTE SPORT 2 HD Φιορεντίνα – Τζένοα Serie A

16:30 Novasports 3HD Αμβούργο – Φράιμπουργκ Bundesliga

16:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 Ρώμη

17:00 Novasports Prime Άρης – ΟΦΗ Super League

17:00 COSMOTE SPORT 4 HD Βόλος ΝΠΣ – Λεβαδειακός Super League

17:00 COSMOTE SPORT 8 HD Γκρίμσμπι – Σάλφορντ Sky Bet EFL League Two

17:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Παναθηναϊκός – Απόλλων Σμύρνης Πόλο Α1 Ανδρών

17:15 Novasports 1HD Μπιλμπάο – Βαλένθια La Liga

17:45 Novasports Start Γκρόνινγκεν – Ναϊμέγκεν Eredivisie

17:45 Novasports 4HD Φέγενορντ – Άλκμααρ Eredivisie

18:00 COSMOTE SPORT 5 HD Πάφος – Άρης Λεμεσού Cyprus League

18:30 Novasports Premier League Γουέστ Χαμ – Άρσεναλ Premier League

18:30 Novasports 2HD Κολωνία – Χάιντενχαϊμ Bundesliga

18:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ A1 Μπάσκετ με Αμαξίδιο Final 4

19:00 COSMOTE SPORT 9 HD Πάρμα – Ρόμα Serie A

19:00 COSMOTE SPORT 7 HD Σπόρτινγκ Λισαβόνας – Πάλμα UEFA Futsal Champions League

19:30 Novasports 1HD Οβιέδο – Χετάφε La Liga

19:30 COSMOTE SPORT 3 HD Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ Super League

19:30 COSMOTE SPORT 2 HD ΑΕΚ – Παναθηναϊκός Super League

20:00 Novasports 6HD WTA 1000 Ρώμη

20:00 COSMOTE SPORT 8 HD Άβες – Πόρτο Liga Portugal

20:30 Novasports Start Μάιντς – Ουνιόν Βερολίνου Bundesliga

21:00 COSMOTE SPORT 5 HD Αλ Ίτιχαντ – Ντάμακ Roshn Saudi League

21:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 Ρώμη

21:45 COSMOTE SPORT 9 HD Μίλαν – Αταλάντα Serie A

22:00 Novasports 1HD Μπαρτσελόνα – Ρεάλ Μαδρίτης La Liga

22:30 COSMOTE SPORT 4 HD Φιλαδέλφεια 76ερς – Νιου Γιορκ Νικς NBA Playoffs