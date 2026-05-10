NBA πλέι οφ: Οι Θάντερ έκαναν το break στο Λος Άντζελες και ετοιμάζονται να «σκουπίσουν» τους Λέικερς

Οι Θάντερ δείχνουν ασταμάτητοι! Η ομάδα της Οκλαχόμα κυριάρχησε στο Λος Άντζελες, επικράτησε με 131-108 των Λέικερς, έκαναν το break στη σειρά στη σειρά των ημιτελικών και απέχει μια νίκη από το sweep.

Μεγάλος πρωταγωνιστής των Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ ήταν ο Ατζάι Μίτσελ, ο οποίος πραγματοποίησε την καλύτερη εμφάνιση της καριέρας του στα πλέι οφ του NBA, μετρώντας 24 πόντους και 10 ασίστ. Σταθερός σε απόδοση ο Σάι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ με 23 πόντους και 9 ασίστ, ενώ ο Τσετ Χόλμγκρεν πρόσθεσε 18 πόντους και 9 ριμπάουντ.

Να αναφέρουμε ότι η ομάδα από την Οκλαχόμα ανέβασε το συνολικό ρεκόρ της στα φετινά πλέι οφ στο εντυπωσιακό 7-0, ενώ παράλληλα διατηρεί το απόλυτο απέναντι στους Λέικερς τη φετινή σεζόν.

Για τους Λος Άντζελες Λέικερς -που είχαν και πάλι στον πάγκο τον Λούκα Ντόντσιτς- ο Λεμπρόν Τζέιμς είχε 19 πόντους, 8 ασίστ και 6 ριμπάουντ, ο Όστιν Ριβς πρόσθεσε 17 πόντους και 9 ασίστ, ενώ ο Λουκ Κέναρντ σημείωσε 18 πόντους.

Οι Καβαλίερς νίκησαν στο Κλίβελαντ τους Πίστονς με 116-109, μειώνοντας σε 2-1 νίκες την σειρά των ημιτελικών του NBA.

Οι Καβαλίερς απέφυγαν το 3-0, με τον Ντόνοβαν Μίτσελ να κάνει μεγάλο ματς, πετυχαίνοντας 35 πόντους. Η ομάδα από το Κλίβελαντ είχε σε εξαιρετική βραδιά και τον Τζέιμς Χάρντεν (19 πόντοι, 7 ασίστ).

Για τους Ντιτρόιτ Πίστονς, ο Κέιντ Κάνινγκχαμ ήταν εκπληκτικός, σημειώνοντας triple-double με 27 πόντους, 10 ριμπάουντ και 10 ασίστ.