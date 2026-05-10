Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ: Ντέρμπι επιβίωσης για τον τίτλο στη Super League

Το πρωτάθλημα της Super League μπαίνει στην τελική του ευθεία με την 4η αγωνιστική των πλέι οφ και το Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ (19:30, Cosmote Sport 3, Newsit.gr) μπορεί να κρίνει πολλά στην υπόθεση “τίτλος”.

Μπορεί η ΑΕΚ να έχει αυτή τη στιγμή τον πρώτο λόγο για την κατάκτηση του τίτλου στη Super League, αλλά το αποτέλεσμα στο Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ μπορεί να αναδείξει την ομάδα που θα δώσει “μάχη” για την Ένωση μέχρι τέλους ή ακόμα και να αναδείξει τους “κιτρινόμαυρους” πρωταθλητές.

Η ΑΕΚ βρίσκεται στο +6 από Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ που είναι στην 2η θέση και παίζουν μεταξύ τους. Σε περίπτωση νίκης της επί του αδιάφορου Παναθηναϊκού και ισοπαλίας στο “Καραϊσκάκης”, η Ένωση θα κατακτήσει μαθηματικά τον τίτλο της Super League.

Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ θέλουν όμως να μείνουν “ζωντανοί” στο παιχνίδι του τίτλου και η νίκη στο ντέρμπι του “Καραϊσκάκης” θα αναδείξει την ομάδα που θα μπορέσει να παλέψει με την ΑΕΚ για τον τίτλο.

Οι δύο ομάδες έχουν 61 βαθμούς και βρίσκονται στο -6 από την πρωτοπόρο ΑΕΚ, με τον ΠΑΟΚ βέβαια να έχει οριστικά την ισοβαθμία απέναντι στον Ολυμπιακό, ό,τι και αν συμβεί στο παιχνίδι που απομένει στον Πειραιά. Οι ερυθρόλευκοι” θέλουν να βγάλουν αντίδραση, μια εβδομάδα μετά την ήττα τους με 3-1 στην Τούμπα κι έτσι όχι μόνο να πάρουν προβάδισμα για την κατάκτηση της 2ης θέσης έναντι του “δικεφάλου του Βορρά” αλλά και να κυνηγήσουν μέχρι τέλους την Ένωση (την αντιμετωπίζουν την τελευταία αγωνιστική στην Allwyn Arena).

Στα αγωνιστικά των δυο ομάδων, ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ κράτησε κλειστά χαρτιά, αφού πήρε όλους τους παίκτες μαζί του και θα φανεί πριν από τη σέντρα ποιοι θα κοπούν, γνωρίζοντας ότι και ο Ραζβάν Λουτσέσκου δεν ανακοινώνει ποτέ αποστολή. Ο Ρουμάνος τεχνικός δεν έχει διαθέσιμους τους Σάντσες, Γιακουμάκη, Λόβρεν και Καμαρά.

Οι πιθανές ενδεκάδες:

Ολυμπιακός (Χ. Μεντιλίμπαρ): Τζολάκης, Ροντινέι, Ρέτσος, Πιρόλα, Ορτέγκα, Έσε, Γκαρθία, Μαρτίνς, Τσικίνιο, Ποντένσε, Ελ Κααμπί.

ΠΑΟΚ (Ρ. Λουτσέσκου): Παβλένκα, Κένι, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Ζαφείρης, Οζντόεφ, Ζίβκοβιτς, Κωνσταντέλιας, Τάισον, Γερεμέγεφ.

Διαιτητής: Μαρτίνεθ

Βοηθοί: Καμπανέρο, Λόπεθ

4ος: Τσακαλίδης

VAR: Μουνουέρα

AVAR: Ρομάνο Γκαρθία

Η βαθμολογία μετά από 3 αγωνιστικές

1. AEK 67

2. ΠΑΟΚ 61

3. Ολυμπιακός 61

4. Παναθηναϊκός 51

H 4η αγωνιστική (Κυριακή 10 Μαΐου)

ΑΕΚ – Παναθηναϊκός (19:30)

Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ (19:30)