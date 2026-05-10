Γιορτή της Μητέρας: Το συγκινητικό video του Ολυμπιακού με τα παιδιά των Ακαδημιών του

Με έναν όμορφο τρόπο, η ΠΑΕ Ολυμπιακός τίμησε τη Γιορτή της Μητέρας, ποστάροντας ένα video στα social media που διατηρεί, γεμάτο συναίσθημα.

Τα παιδιά των Ακαδημιών του Ολυμπιακού πρωταγωνίστησαν σε μια ξεχωριστή δράση, στο προπονητικό κέντρο του Ρέντη, παρουσιάζοντας ζωγραφιές και προσωπικά μηνύματα αφιερωμένα στις μητέρες τους.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το video συνοδεύτηκε από τη λεζάντα: “Σε όλες τις υπέροχες μαμάδες που μας στηρίζουν σε κάθε μας βήμα! Χρόνια πολλά μαμά!”.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Olympiacos FC (@olympiacosfc)

Μήνυμα ευγνωμοσύνης και αγάπης προς τις μητέρες από τους “ερυθρόλευκους”.