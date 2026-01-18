ΑΕΚ – Παναθηναϊκός: Ο Γιόβιτς διέλυσε τους πράσινους στο δεύτερο ημίχρονο και έκανε το 4-0 για την Ένωση

Ο Λούκα Γιόβιτς έχει εξελιχθεί σε «δήμιος» του Παναθηναϊκού, καθώς πέτυχε τέσσερα γκολ στην αναμέτρηση και διαμόρφωσε το σκορ σε 4-0 υπέρ της ΑΕΚ.

Η ΑΕΚ «καθάρισε» το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό σε 8′ στο δεύτερο ημίχρονο, καθώς στο 57′ και το 65′ ο Σέρβος επιθετικός βρήκε δύο φορές δίχτυα για να συμπληρώσει ακόμα ένα χατ τρικ στην Super League. Αλλά δεν έμεινε εκεί, αφού στο 78′ πέτυχε και τέταρτο γκολ στην αναμέτρηση. Το πρώτο του γκολ στο παιχνίδι το είχε πετύχει στο 15′.

Η άμυνα της ομάδας του Μπενίτεθ δεν αντέδρασε σωστά στο δεύτερο γκολ της Ένωσης, καθώς σε εκτέλεση φάουλ που έμοιαζε με κόρνερ και μετά από κεφαλιά στο πρώτο δοκάρι του Ρέλβας, ο Γιόβιτς βρέθηκε απέναντι από τον Λαφόν, που δεν πρόλαβε να διώξει την μπάλα, δίνοντας την ευκαιρία στον επιθετικό της ΑΕΚ να σκοράρει.

Στο τρίτο γκολ του Σέρβου και της ΑΕΚ στο παιχνίδι ο Κοϊτά έκανε σέντρα από δεξιά με τον Ζοάο Μάριο να σουτάρει και να βρίσκει το δοκάρι και τον Γιόβιτς να κάνει το 3-0 σε ανυπεράσπιστη εστία στην επαναφορά.

Από εκεί και πέρα ο Παναθηναϊκός είχε «διαλυθεί» στον αγωνιστικό χώρο και αυτό φάνηκε στη φάση του 4-0 που η άμυνά του ήταν διακοσμητική για να βρεθεί ο Γιόβιτς ολομόναχος και να πλασάρει σε κενή εστία.

Στο 84′ ο Σέρβος επιθετικός αντικαταστάθηκε και οι φίλοι της Ένωσης τραγούδησαν ρυθμικά το όνομά του για να τον αποθεώσουν.

Στο πρώτο παιχνίδι ανάμεσα στις δύο ομάδες είχε κάνει και πάλι χατ τρικ στη Λεωφόρο και είχε χαρίσει τη νίκη στην Ένωση με 3-2.