Μάριος Ηλιόπουλος: Πέρσι γελούσαν και κορόιδευαν, αυτό το πρωτάθλημα είναι μάγκικο, χωρίς κυκλώματα, χωρίς συστήματα

Ο Μάριος Ηλιόπουλος κατάφερε μόλις στη 2η χρονιά του στην ΑΕΚ να οδηγήσει την Ένωση στην κορυφή του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Μετά την κατάκτηση του 14ου πρωταθλήματος στην ιστορία της ΑΕΚ, ο Μάριος Ηλιόπουλος πανηγύρισε σαν μικρό παιδί μέσα στο γήπεδο και στη συνέχεια έκανε δηλώσεις στην κάμερα της Cosmote TV.

Ο ισχυρός άνδρας της ΑΕΚ έκανε λόγο για το πιο μάγκικο πρωτάθλημα χωρίς κυκλώματα και συστήματα, ενώ τόνισε ότι η Ένωση ξερίζωσε τη βρωμιά στο ελληνικό ποδόσφαιρο.

Οι δηλώσεις του Μάριου Ηλιόπουλου

«Δείξαμε σε χιλιάδες οπαδούς τέσσερις λέξεις για ενθύμιο: Υπομονή, επιμονή, πίστη και πάθος. Αυτό απέδειξε η ΑΕΚ σε όλη της την πορεία. Αυτή η νίκη είναι αφιερωμένη στον ξεριζωμένο λαό από τη Μικρά Ασία, από την Κωνσταντινούπολη.

Καταφέραμε και ξεριζώσαμε τα κυκλώματα και τα συστήματα, όλη τη βρωμιά, με το ευ αγωνίζεσθαι. Πέρσι γελούσαν, κορόιδευαν, αυτή είναι η μεγάλη νίκη. Το πρωτάθλημα το μάγκικο, χωρίς κυκλώματα, χωρίς συστήματα, αφιερωμένο σε όλη τη νεολαία για ένα καλύτερο αύριο.

Τα νέα παιδιά έξω από βρωμιές και λάσπες. Αφιερωμένο στον ξεριζωμένο λαό από τη Μικρά Ασία και την Κωνσταντινούπολη και στα νέα παιδιά, να μπορούν να οραματιστούν, έξω από τα συστήματα.

Και εσείς οι δημοσιογράφοι να προάγετε τον αθλητισμό και όχι τα κουτσομπολιά και τις βρωμιές. Να είστε καθαροί, να λέτε το δίκαιο ώστε να μπορέσει αυτή η χώρα να πάει μπροστά, αλλιώς δεν θα πάμε μπροστά. Η νεολαία μπορεί να ονειρεύεται, να έχει στόχους, να διεκδικεί με το νοητό σπαθί της. Ζήτω η ΑΕΚ, ζήτω η νεολαία, ζήτω όλοι οι οπαδοί που αγαπούν το ευ αγωνίζεσθαι. Όλοι στη νέα προσπάθεια, στη νέα σελίδα που ανοίξαμε”.

Για τους παίκτες και τον προπονητή: “Προφανώς οι πρωταγωνιστές σήμερα είναι οι παίκτες, είναι ο Νίκολιτς, είναι ο Ριμπάλτα, είμαστε όλοι. Γιατί ήμασταν μια γροθιά απέναντι σε αυτό το δύσκολο έργο, με ψυχική δύναμη, σαν λιοντάρια, σαν αετοί που πετάνε ψηλά και δεν μας σταματάει κανείς”.

Ο Μάριος Ηλιόπουλος πρόσθεσε στη συνέντευξη Τύπου: «Να πω δυο κουβέντες αν και δεν είναι η ημέρα για κουβέντες, αλλά για πανηγυρισμούς. Τα συναισθήματα είναι απίστευτα. Το σύμπαν ήταν μαζί μας. Μοιράσαμε ένα κασκόλ που ήταν για ενθύμιο. Απεικόνησε απόλυτα τη σημερινή βραδιά, οι τέσσερις αυτές λέξεις που κυριαρχούν όλη τη χρονιά. Επιμονή, υπομονή, πίστη και πάθος. Αυτές ήταν οι τέσσερις λέξεις που έκαναν την ανατροπή και μας οδήγησαν φέτος στον απίστευτο αυτό δρόμο. Με περηφάνια, με τακτικές έξω απ’ αυτές που έχει συνηθήσει ο πολύς κόσμος. Σε ένα περιβάλλον που γελούσαν πέρυσι και ίσως φέτος στην αρχή. Έχουν μάθει άλλες τακτικές. Ο πολύς κόσμος είτε μπροστά είτε πίσω από το προσκήνιο, έλεγε ότι αν το σύστημα δεν είναι μαζί σου δεν παίρνεις πρωτάθλημα.

Αποδείξαμε ότι επάξια φέτος είναι πρωταθλήτρια. Είναι με διαφορά η καλύτερη ομάδα. Από μια ατυχία δεν είμαστε στον τελικό του Conference. Οι μάχες που χάνονται μας κάνουν πιο δυνατούς. Όταν ξεκίνησα είπα «δέστε ζώνες». Τώρα ήρθε η ώρα για όσους δεν πίστεψαν να τις δέσουν. Άλλοι ας λύσουν. Εχουν να δουν πολλά πράγματα ακόμα…

Η νίκη είναι αφιερωμένη στον ξεριζωμένο λαό της ΑΕΚ. Σε αυτή τη μεγάλη ιδέα που ξεκίνησε πριν 102 χρόνια. Που ξεριζώθηκαν. Αυτοί που μαζί με τον Μάρκο, τον Χαβιέρ, το προσωπικό. Αυτοί ξεριζώσαμε αυτό το σύστημα. Το κύκλωμα το παρασκήνιο και είμαστε πολύ περήφανο γι’ αυτό. Δείχνουμε στα νέα παιδιά ότι μπορούν να προσπαθήσουν με το δικό τους νοητό σπαθί να οδηγούνται επάξια μπροστά. Όπως αυτό το πρωτάθλημα. Είναι το πιο μάγκικο. Ξέρουν ποια είναι η σκληρή πραγματικότητα τα τελευταία χρόνια. Αυτό το πρωτάθλημα η ΑΕΚ ξερίζωσε τη διαπλοκη. Είναι αφιερωμένο σε αυτά τα παιδιά που μπορούν να βλέπουν τον αθλητισμό μέσα από το «ευ αγωνίζεσθαι». Δεν μπορεί αυτή η ομάδα να εχει το σύμβολο της Ορθοδοξίας και είναι μπλεγμένη σε κυκλώματα. Η ΑΕΚ θα είναι πάντα ψηλά. Ζήτω η ΑΕΚ!

Μεσω αυτής της διαδικασίας όλους τους φιλάθλους όλων των ομάδων που αγαπούν το ευ αγωνίζεσθαι να έρθουν σε αυτή τη διαδικασία. Να ακολουθήσουν αυτή τη νέα σελίδα και να κατακρίνουν και να επικρίνουν όσα γίνονταν. Αυτό το DNA το περήφανο του Έλληνα. Οι νέοι άνθρωποι να ακολουθήσουν το ευ αγωνίζεσθαι. Σας ευχαριστώ».