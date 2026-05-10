Κωνσταντίνος Καρέτσας: Αγωνία για τον Έλληνα μεσοεπιθετικό, τραυματίστηκε στο γόνατο και αποχώρησε με κλάματα

Εξαιρετικά άτυχος στάθηκε ο Κωνσταντίνος Καρέτσας στην αναμέτρηση της Γκενκ με τη Βέστερλο, με τον Έλληνα μεσοεπιθετικό να αποχωρεί τραυματίας από το γήπεδο.

Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας τραυματίστηκε στο 33ο λεπτό της αναμέτρησης, όταν στην προσπάθειά του να αλλάξει κατεύθυνση και να αποφύγει αντίπαλο ποδοσφαιριστή, δέχθηκε δυνατό χτύπημα στο δεξί γόνατο.

Ο νεαρός διεθνής Έλληνας ποδοσφαιριστής έπεσε αμέσως στο χορτάρι, δείχνοντας να αντιλαμβάνεται πως ο τραυματισμός του ίσως είναι σοβαρός.

| Tranen bij Kos Karetsas, die geblesseerd naar de kant moet. Veel beterschap, Kos! #GNKWES pic.twitter.com/kgG7BOTHX0 — DAZN België (@DAZN_BENL) May 10, 2026

Λίγα λεπτά αργότερα αποχώρησε από τον αγωνιστικό χώρο εμφανώς φορτισμένος συναισθηματικά, μην μπορώντας να συγκρατήσει τα δάκρυά του.

Το μόνο στοιχείο που αφήνει περιθώρια αισιοδοξίας είναι ότι κατά την έξοδό του φάνηκε να πατά το πόδι του, χωρίς ωστόσο να υπάρχει ακόμη σαφής εκτίμηση για τη σοβαρότητα της κατάστασης.

Πλέον, άπαντες περιμένουν τα αποτελέσματα των ιατρικών εξετάσεων, τα οποία θα καθορίσουν τόσο τη φύση του τραυματισμού όσο και το χρονικό διάστημα που ενδέχεται να μείνει εκτός δράσης.