Νίκολιτς μετά το ΑΕΚ – Παναθηναϊκός: «Έχω κερδίσει κι αλλού τίτλους, αλλά αυτός είναι μοναδικός»

Η ΑΕΚ είναι η νέα πρωταθλήτρια Ελλάδας μετά τη νίκη με 2-1 επί του Παναθηναϊκού, με τον Μάρκο Νίκολιτς να πανηγυρίζει τον τίτλο στη Super League, στον πρώτο του χρόνο στον πάγκο της Ένωσης.

Μετά το τέλος του αγώνα με τον Παναθηναϊκό έτσι, ο Μάρκο Νίκολιτς δεν έκρυψε τη συγκίνησή του για την επιτυχία της ομάδας του και αποθέωσε τους οπαδούς της ΑΕΚ για τη στήριξη σε όλη τη σεζόν.

Οι δηλώσεις του Νίκολιτς

«Είναι οι πιο χαρούμενες μέρες στην καριέρα μου. Έχω κερδίσει και αλλού τίτλους άλλα το σημερινό είναι μοναδικό. Συγχαρητήρια στους παίκτες, ήταν εξαιρετικοί όλη τη σεζόν, έδειξαν σταθερότητα, το άξιζαν, με 8 βαθμούς, κόντρα σε καλούς αντιπάλους. Συγχαρητήρια σε όλους μέσα στην ομάδα και τα Σπάτα.

Συγχαρητήρια στον Ριμπάλτα και τον Κώστα. Σε όλη την ομάδα που στήριξε από την πρώτη στιγμή. Και πάντα και στον Μάριο Ηλιόπουλο. Είναι ο πρώτος τίτλος στην καριέρα του και του αξίζει. Αυτό που έγινε εδώ με 15 χιλιάδες κόσμο σε κάθε προπόνηση. Το αξίζει αυτή η ομάδα με απόλυτη σταθερότητα.

Θέλω να πω ευχαριστώ στη γυναίκα μου και την κόρη μου και 30 φίλους που είναι εδώ για την στήριξη από την αρχή. Οι οπαδοί είναι ιδιαίτεροι, κάτι διαφορετικό. Σημαντική η αναγνώριση από το κοινό. Η κακή πλευρά της προπονητικής είναι πως σκεφτόμαστε ήδη το αύριο. Νέα σεζόν θα έχουμε νέους στόχους.

Να περάσουμε στο Champions League. Είμαι χαρούμενος για όλους. Απόψε θα το γιορτάσουμε. Οι δυο αλλαγές βοήθησαν πολύ. Είναι θέμα ομαδικής προσπάθειας, πολύ μεγάλη προσπάθεια και φτάσαμε στο σημείο να είμαστε πρωταθλητές».