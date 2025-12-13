Συμβαίνει τώρα:
Αθλητικά

ΑΕΚ – Παναθηναϊκός: «Τρομακτικό» ημίχρονο από τους «πράσινους» με buzzer beater του Τολιόπουλου να «γράφει» το 65-28

Επιβλητική εμφάνιση από τον Παναθηναϊκό στο πρώτο 20λεπτο του ντέρμπι με την ΑΕΚ
Ο Βασίλης Τολιόπουλος πανηγυρίζει στον πάγκο του Παναθηναϊκό (ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ
Ο Βασίλης Τολιόπουλος πανηγυρίζει στον πάγκο του Παναθηναϊκό (ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ / EUROKINISSI)

Ο Παναθηναϊκός έκανε ένα εκπληκτικό πρώτο ημίχρονο κόντρα στην ΑΕΚ για τη 10η αγωνιστική της Greek Basketball League, με τον Βασίλη Τολιόπουλο να βάζει το… κερασάκι με buzzer beater στο 20′.

Σουτάροντας με 71% από το τρίποντο, με πρωταγωνιστές του Τολιόπουλο και Ρογκαβόπουλο, ο Παναθηναϊκός δεν άφησε κανένα περιθώριο στην ΑΕΚ και τη “διέλυσε” με 27 πόντους διαφορά στο πρώτο ημίχρονο του αγώνα της Greek Basketball League.

Ο Τολιόπουλος έδειξε μάλιστα για μία ακόμη φορά ότι αποτελεί μία από τις καλύτερες επιλογές για σουτ στη λήξη του χρόνου, πετυχαίνοντας ένα ακόμη buzzer beater στην καριέρα του.

Ο διεθνής γκαρντ αποθεώθηκε από όλο τον πάγκο της ομάδας του μετά το τρίποντο που έγραψε το 65-28 στο πρώτο ημίχρονο.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
195
139
95
80
77
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo