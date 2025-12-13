ΑΕΚ – Παναθηναϊκός: «Τρομακτικό» ημίχρονο από τους «πράσινους» με buzzer beater του Τολιόπουλου να «γράφει» το 65-28

Ο Παναθηναϊκός έκανε ένα εκπληκτικό πρώτο ημίχρονο κόντρα στην ΑΕΚ για τη 10η αγωνιστική της Greek Basketball League, με τον Βασίλη Τολιόπουλο να βάζει το… κερασάκι με buzzer beater στο 20′.

Σουτάροντας με 71% από το τρίποντο, με πρωταγωνιστές του Τολιόπουλο και Ρογκαβόπουλο, ο Παναθηναϊκός δεν άφησε κανένα περιθώριο στην ΑΕΚ και τη “διέλυσε” με 27 πόντους διαφορά στο πρώτο ημίχρονο του αγώνα της Greek Basketball League.

Ο Τολιόπουλος έδειξε μάλιστα για μία ακόμη φορά ότι αποτελεί μία από τις καλύτερες επιλογές για σουτ στη λήξη του χρόνου, πετυχαίνοντας ένα ακόμη buzzer beater στην καριέρα του.

Ο διεθνής γκαρντ αποθεώθηκε από όλο τον πάγκο της ομάδας του μετά το τρίποντο που έγραψε το 65-28 στο πρώτο ημίχρονο.