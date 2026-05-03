Παναθηναϊκός – ΑΕΚ: Πρόβλημα της τελευταίας στιγμής με τον Σιώπη στους «πράσινους»

Ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει σε λίγη ώρα (03/05/26, 21:00, Live από το Newsit.gr) την ΑΕΚ για την 3η αγωνιστική των πλέι οφ της Super League, με τους “πράσινους” να χάνουν πριν το ματς τον Μανώλη Σιώπη με πρόβλημα τραυματισμού.

Με ένα πρόβλημα στη μέση του, ο Μανώλης Σιώπης δεν θα καταφέρει να δώσει το “παρών” στο Παναθηναϊκός – ΑΕΚ, μειώνοντας τις επιλογές του Ράφα Μπενίτεθ για το ντέρμπι των πλέι οφ της Super League.

Ο διεθνής μέσος ένιωσε ενοχλήσεις στην προθέρμανση πριν τον αγώνα της Λεωφόρου και έτσι, έμεινε εκτός αποστολής για τους “πράσινους”, την τελευταία στιγμή.