Συμβαίνει τώρα:
Αθλητικά

Παναθηναϊκός – ΑΕΚ: Πρόβλημα της τελευταίας στιγμής με τον Σιώπη στους «πράσινους»

Εκτός αποστολής με ενοχλήσεις στη μέση έμεινε ο Σιώπης
Ο Σιώπης
Ο Σιώπης σε προθέρμανση του Παναθηναϊκού (KLODIAN LATO / EUROKINISSI)

Ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει σε λίγη ώρα (03/05/26, 21:00, Live από το Newsit.gr) την ΑΕΚ για την 3η αγωνιστική των πλέι οφ της Super League, με τους “πράσινους” να χάνουν πριν το ματς τον Μανώλη Σιώπη με πρόβλημα τραυματισμού.

Με ένα πρόβλημα στη μέση του, ο Μανώλης Σιώπης δεν θα καταφέρει να δώσει το “παρών” στο Παναθηναϊκός – ΑΕΚ, μειώνοντας τις επιλογές του Ράφα Μπενίτεθ για το ντέρμπι των πλέι οφ της Super League.

Ο διεθνής μέσος ένιωσε ενοχλήσεις στην προθέρμανση πριν τον αγώνα της Λεωφόρου και έτσι, έμεινε εκτός αποστολής για τους “πράσινους”, την τελευταία στιγμή.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
131
90
63
52
40
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo