Νίκες για Άρη και Λεβαδειακό στα πλέι οφ της Super League για τις θέσεις 5-8

Τα πλέι οφ της Super League για τις θέσεις 5-8 συνεχίστηκαν παρά το γεγονός ότι δεν κρίνουν πλέον τίποτα, μετά την κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας με τον ΟΦΗ.

Στα δύο παιχνίδια που έγιναν για την τρίτη αγωνιστική των πλέι οφ της Super League, ο Άρης επικράτησε του Κυπελλούχου ΟΦΗ με 2-0 στο Ηράκλειο, ενώ ο Λεβαδειακός συνέτριψε εντός έδρας τον Βόλο με 5-2.

Ο Άρης δεν άφησε τον ΟΦΗ να γιορτάσει με νίκη την κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας. Οι «κίτρινοι» επικράτησαν με 2-0 στο Παγκρήτιο Στάδιο, παίρνοντας μία νίκη γοήτρου.

Τα γκολ των Ντούντου Ροντρίγκες (11’) και Γιάννη Γιαννιώτα (86’) έδωσαν το «τρίποντο» στους Θεσσαλονικείς χωρίς, όμως, να υπάρχει κάποιο βαθμολογικό αντίκρισμα. Κι αυτό καθώς οι Κρητικοί, με την κατάκτηση του Κυπέλλου – το οποίο είχε μαζί του ο μεγαλομέτοχος Μιχάλης Μπούσης στα επίσημα – εξασφάλισαν τη συμμετοχή στα Play Off του UEFA Europa League, καθιστώντας το μίνι πρωτάθλημα τυπική διαδικασία.

Παρά την απογοήτευση από την κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας από τον ΟΦΗ, ο Λεβαδειακός έδωσε μία ακόμη παράσταση, κερδίζοντας με το εντυπωσιακό 5-2 τον Βόλο στο «Λάμπρος Κατσώνης».

Θρίαμβος δίχως ουσιαστικό αντίκρισμα, αφού πια η πρώτη θέση του μίνι πρωταθλήματος δεν δίνει ευρωπαϊκό εισιτήριο. Πάντως, η ομάδα του Νίκου Παπαδόπουλου προσέφερε γκολ και θέαμα, φτάνοντας στο «τρίποντο» χάρη στα γκολ των Αλέν Όζμπολτ (21’) και Σεμπαστιάν Παλάσιος (32’) και τα (τρία) πέναλτι των Ογκνιέν Οζέγκοβιτς (57’), Παναγιώτη-Μάριου Βήχου (74’) και Παναγιώτη Λιάγκα (90’+4’). Οι Θεσσαλοί, που είχαν ευκαιρίες για κάτι καλύτερο, απλά μείωσαν το εύρος της ήττας με τα δυο γκολ του αναπληρωματικού Ιάσωνα Κύρκου (82’, 90’).

Η βαθμολογία των πλέι οφ της Super League

1. Λεβαδειακός 25

2. Άρης 22

3. ΟΦΗ 20

4. Βόλος 17

Η επόμενη αγωνιστική (4η)

Κυριακή 10 Μαΐου 2026

17:00: Βόλος ΝΠΣ – Λεβαδειακός

17:00: Άρης – ΟΦΗ