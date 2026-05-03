Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Λίβερπουλ 3-2: Πήρε το ντέρμπι και «κλείδωσε» την τρίτη θέση στην Premier League η ομάδα του Κάρικ

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έκανε δύο σημαντικά λάθη κόντρα στη Λίβερπουλ, αλλά κατάφερε να φθάσει στη νίκη με 3-2 και να εδραιωθεί στην τρίτη θέση της βαθμολογίας της Premier League.

Με ένα δυνατό ξεκίνημα στο παιχνίδι, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ βρήκε δύο γκολ στο πρώτο τέταρτο του αγώνα, με τον Κούνια να ανοίγει το σκορ από το 6ο λεπτό της αναμέτρησης και τον Σέσκο να αυξάνει το προβάδισμα της ομάδας του κόντρα στη Λίβερπουλ στο 14′. Οι “κόκκινοι διάβολοι” ήλεγξαν στη συνέχεια το ματς και έψαξαν τις αντεπιθέσεις, αλλά δύο λάθη στην άμυνά τους, άλλαξαν τα δεδομένα στο δεύτερο ημίχρονο.

Στο 47′ ο Σαμποσλάι “έκλεψε” την μπάλα και με προσωπική προσπάθεια έφθασε στο πλασέ από κοντά για να μειώσει το σκορ, ενώ στο 56′, ο Χάκπο εκμεταλλεύτηκε ολέθριο λάθος του Λάμενς, για να σκοράρει ουσιαστικά σε κενή εστία και να ισοφαρίσει το ματς.

Ακολούθησε ένα “ανοιχτό” παιχνίδι στο Ολντ Τράφορντ, με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ να βρίσκει όμως το τρίτο γκολ με πλασέ του Μεϊνού από τα όρια της περιοχής στο 77′, χαρίζοντας το νέο προβάδισμα στην ομάδα του.

Το σκορ δεν άλλαξε στο υπόλοιπο της αναμέτρησης και η ομάδα του Κάρικ πήρε τη νίκη και βρέθηκε στο +6 από τη Λίβερπουλ, στην 3η θέση της βαθμολογίας της Premier League.