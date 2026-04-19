Συμβαίνει τώρα:
Αθλητικά

ΑΕΚ – ΠΑΟΚ 3-0 τελικό: Κιτρινόμαυρο πάρτι και ακόμα πιο κοντά στον τίτλο η Ένωση

Μεγάλη νίκη της Ένωσης στη Νέα Φιλαδέλφεια
Ο Κοϊτά
Super League Playoffs
2η αγωνιστική
3 - 0
Τελικό σκορ
Ο Κοϊτά σουτάρει για το γκολ/ (ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ / EUROKINISSI)

Η ΑΕΚ κέρδισε 3-0 τον ΠΑΟΚ για την 2η αγωνιστική των playoffs της Super League και είναι πολύ κοντά στην κατάκτηση του πρωταθλήματος.

20:03 | 19.04.2026
Καλό σας βράδυ από το Newsit.gr
20:03 | 19.04.2026
19:54 | 19.04.2026
19:54 | 19.04.2026
Οι παίκτες της ΑΕΚ
ΑΕΚ – ΠΑΟΚ 3-0: Τον διέλυσε και αγκάλιασε το πρωτάθλημα
Η ομάδα του Νίκολιτς είχε την απόλυτη υπεροχή του αγώνα και με αυτογκόλ του Κεντζιόρα και γκολάρα του Κοϊτά πήρε το τρίποντο
19:53 | 19.04.2026
Ολοκληρώθηκε το παιχνίδι με την ΑΕΚ να κερδίζει 3-0 και να παίρνει μεγάλο προβάδισμα για τον τίτλο
19:45 | 19.04.2026
90'
Τέσσερα τα λεπτά των καθυστερήσεων
19:42 | 19.04.2026
86'
Δοκάρι για τον ΠΑΟΚ

Ο Καμαρά πήρε την κεφαλιά μέσα από τη μικρή περιοχή και σημάδεψε το οριζόντιο δοκάρι του Στρακόσα

19:40 | 19.04.2026
84'
Ο Ρότα σκόραρε, όμως το γκολ ακυρώθηκε για οφσάιντ, καθώς ο Βάργκα ξεκίνησε πίσω από την άμυνα του ΠΑΟΚ
19:37 | 19.04.2026
80'
Γκολ για την ΑΕΚ, 3-0 με τον Πινέδα

Ο Πινέδα έκλεψε την μπάλα και με ωραίο σκάψιμο νίκησε τον Τσιφτσή

19:32 | 19.04.2026
79'
Νέα χαμένη ευκαιρία για την ΑΕΚ

Ο Κοϊτά βρέθηκε απέναντι από τον Τσιφτσή, όμως ο Μπάμπα τον πρόλαβε για να κρατήσει το 2-0

19:30 | 19.04.2026
73'
Τρομερό γκολ του Κοϊτά, 2-0 η ΑΕΚ

Ο Κοϊτά πήρε την μπάλα έξω από την περιοχή, πέρασε ανάμεσα από Μπάμπα και Καμαρά, με τον δεύτερο να μην αντιδρά καν και με δυνατό σουτ εκτέλεσε τον Τσιφτσή

72'
Μπήκαμε στο τελευταίο 20λεπτο του ντέρμπι, που αναμένεται να έχει μεγάλες μάχες
19:23 | 19.04.2026
67'
Ο Περέιρα αποχωρεί με τον Ζοάο Μάριο να τον αντικαθιστά
19:19 | 19.04.2026
63'
Απίθανη χαμένη ευκαιρία για την ΑΕΚ

Ο Ζίνι σούταρε και νικήθηκε από τον Τσιφτσή, η μπάλα πήγε στον Περέιρα που έδωσε στον Ζίνι για να σκοράρει σε κενή εστία, όμως έκανε κακό κοντρόλ και έχασε την μπάλα

19:16 | 19.04.2026
62'
Ο ΠΑΟΚ έχει τον έλεγχο του αγώνα

Η Ένωση περιμένει στο δικό της μισό τον «δικέφαλο» στα τελευταία λεπτά

19:14 | 19.04.2026
58'
Ζίβκοβιτς και Καμαρά αντικατέστησαν τους Χατσίδη και Ζαφείρη
19:14 | 19.04.2026
57'
Κακός ο ρυθμός του αγώνα στο πρώτο δεκάλεπτο της επανάληψης
19:09 | 19.04.2026
55'
Στο έδαφος ο Πενράις

Θα γίνει αναγκαστική αλλαγή, πονάει ο ώμος του, τον αντικατέστησε ο Πήλιος

46'
Κένι και Μιχαηλίδης πέρασαν στη θέση των Σάντσες και Λόβρεν
19:03 | 19.04.2026
Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο του αγώνα
Ολοκληρώθηκε το πρώτο ημίχρονο του ντέρμπι με την ΑΕΚ να έχει το προβάδισμα με 1-0
18:39 | 19.04.2026
45'
Η ΑΕΚ βρήκε ξανά δίχτυα, όμως ο Μανθάνο χρέωσε με φάουλ τον Ζίνι, που ήρθε σε επαφή με τον Τσιφτσή μέσα στη μικρή περιοχή
38
Η ΑΕΚ πήρε αυτό που άξιζε, καθώς είχε πολλές ευκαιρίες να κάνει το γκολ στο πρώτο μέρος του ντέρμπι
18:34 | 19.04.2026
36'
Γκολ για την ΑΕΚ

Ο Περέιρα έκανε τη σέντρα και ο Κεντζιόρα προσπάθησε να απομακρύνει την μπάλα, όμως την έστειλε στα δίχτυα του Τσιφτσή που δεν κατάφερε να απομακρύνει

26'
Νέα απειλή για την ΑΕΚ

Πέρασε από όλους η παράλληλη σέντρα του Γκατσίνοβιτς

18:21 | 19.04.2026
20'
Ο ΠΑΟΚ έχει την κατοχή της μπάλας και η ΑΕΚ τις ευκαιρίες στο πρώτο 20λεπτο του ντέρμπι
18:19 | 19.04.2026
19'
Τρομερή απόκρουση του Τσιφτσή

Ο Ζίνι σούταρε από πλάγια θέση με τον Τσιφτσή να αποκρούει και στο ριμπάουντ ο Βάργκα πλάσαρε από κοντά, όμως ο Έλληνας τερματοφύλακας απέκρουσε με το κεφάλι 

18:13 | 19.04.2026
18'
Η ΑΕΚ τα τελευταία λεπτά πιέζει ψηλά την άμυνα του ΠΑΟΚ
18:12 | 19.04.2026
12'
Καλή στιγμή για τον ΠΑΟΚ

Ο «δικέφαλος» αναπτύχθηκε ωραία και ο Χατσίδης δοκίμασε ένα σουτ με το αριστερό έξω από την περιοχή, με την μπάλα να περνά ψηλά άουτ

18:11 | 19.04.2026
11'
Ο ΠΑΟΚ έχει την μπάλα στα πόδια του στα πρώτα λεπτά του αγώνα και προσπαθεί να χτυπήσει στην πλάτη της άμυνας της ΑΕΚ
4'
Μεγάλη ευκαιρία για την ΑΕΚ

Ο Πινέδα πήρε την μπάλα από αδύναμη απομάκρυνση του Σάντσες και σούταρε από το ύψος της μεγάλης περιοχής με τον Τσιφτσή να απομακρύνει, όλα ξεκίνησαν από ωραία κίνηση του Ζίνι

18:03 | 19.04.2026
Να θυμίσουμε ότι αυτό είναι το πρώτο παιχνίδι του Λουτσέσκου στον πάγκο του ΠΑΟΚ, μετά το θάνατο του πατέρα του
18:02 | 19.04.2026
Η αγκαλιά του Λουτσέσκου και του Νίκολιτς πριν την έναρξη του αγώνα
ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ / EUROKINISSI
17:58 | 19.04.2026
Ξεκίνησε το ντέρμπι
17:57 | 19.04.2026

Διαιτητής: Μανθάνο

Βοηθοί: Ροντρίγκεθ , Νικόλας

4ος: Τσακαλίδης

VAR: Φουέρτες

AVAR: Μαέσο

17:50 | 19.04.2026
Οι ομάδες έκαναν την εμφάνισή τους στον αγωνιστικό χώρο

Οι οπαδοί της ΑΕΚ γέμισαν με χαρτάκια το γήπεδο

17:50 | 19.04.2026

Στον πάγκο του ΠΑΟΚ βρίσκονται οι Παβλένκα, Κένι, Τέιλορ, Βολιάκο, Μιχαηλίδης, Μεϊτέ, Καμαρά, Μπιάνκο, Πέλκας, Ιβάνουσετς, Ζίβκοβιτς, Μύθου

17:45 | 19.04.2026

Στον πάγκο της ΑΕΚ βρίσκονται οι Μπρινιόλι, Πήλιος, Γκεοργκίεβ, Βίντα, Γκρούγιτς, Ζοάο Μάριο, Λιούμπιτσιτς, Σαχαμπό, Κουτέσα, Κοϊτά, Καλοσκάμης, Γιόβιτς

17:45 | 19.04.2026
Η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ

Τσιφτσής, Σάντσες, Κεντζιόρα, Λόβρεν, Μπάμπα, Ζαφείρης, Οζντόεφ, Κωνσταντέλιας, Χατσίδης, Τάισον, Γερεμέγεφ

17:35 | 19.04.2026
Η ενδεκάδα της ΑΕΚ

Στρακόσα, Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πενράις, Μαρίν, Πινέδα, Περέιρα, Γκατσίνοβιτς, Ζίνι, Βάργκα.

17:33 | 19.04.2026

Ο ΠΑΟΚ θέλει να πάρει τη νίκη για να μπει ξανά δυναμικά στην διεκδίκηση, έχοντας πάρει διπλό στην έδρα μία εκ των ανταγωνιστών του

17:32 | 19.04.2026

Η ΑΕΚ έχει προβάδισμα πέντε βαθμών από ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό και με νίκη κόντρα στους Θεσσαλονικείς θα γίνει το απόλυτο φαβορί για την κατάκτηση του πρωταθλήματος, ειδικά αν οι Πειραιώτες δεν κερδίσουν στη Λεωφόρο (19/04/26, 21:00)

17:32 | 19.04.2026
Καλησπέρα από το Newsit.gr

Μαζί θα παρακολουθήσουμε το ντέρμπι της ΑΕΚ με τον ΠΑΟΚ για την 2η αγωνιστική της Super League

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
289
213
122
93
77
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo