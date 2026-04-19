Η ΑΕΚ κέρδισε 3-0 τον ΠΑΟΚ για την 2η αγωνιστική των playoffs της Super League και είναι πολύ κοντά στην κατάκτηση του πρωταθλήματος.
ΑΕΚ – ΠΑΟΚ 3-0 τελικό: Κιτρινόμαυρο πάρτι και ακόμα πιο κοντά στον τίτλο η Ένωση
Ο Καμαρά πήρε την κεφαλιά μέσα από τη μικρή περιοχή και σημάδεψε το οριζόντιο δοκάρι του Στρακόσα
Ο Πινέδα έκλεψε την μπάλα και με ωραίο σκάψιμο νίκησε τον Τσιφτσή
Ο Κοϊτά βρέθηκε απέναντι από τον Τσιφτσή, όμως ο Μπάμπα τον πρόλαβε για να κρατήσει το 2-0
Ο Κοϊτά πήρε την μπάλα έξω από την περιοχή, πέρασε ανάμεσα από Μπάμπα και Καμαρά, με τον δεύτερο να μην αντιδρά καν και με δυνατό σουτ εκτέλεσε τον Τσιφτσή
Ο Ζίνι σούταρε και νικήθηκε από τον Τσιφτσή, η μπάλα πήγε στον Περέιρα που έδωσε στον Ζίνι για να σκοράρει σε κενή εστία, όμως έκανε κακό κοντρόλ και έχασε την μπάλα
Η Ένωση περιμένει στο δικό της μισό τον «δικέφαλο» στα τελευταία λεπτά
Θα γίνει αναγκαστική αλλαγή, πονάει ο ώμος του, τον αντικατέστησε ο Πήλιος
Ο Περέιρα έκανε τη σέντρα και ο Κεντζιόρα προσπάθησε να απομακρύνει την μπάλα, όμως την έστειλε στα δίχτυα του Τσιφτσή που δεν κατάφερε να απομακρύνει
Πέρασε από όλους η παράλληλη σέντρα του Γκατσίνοβιτς
Ο Ζίνι σούταρε από πλάγια θέση με τον Τσιφτσή να αποκρούει και στο ριμπάουντ ο Βάργκα πλάσαρε από κοντά, όμως ο Έλληνας τερματοφύλακας απέκρουσε με το κεφάλι
Ο «δικέφαλος» αναπτύχθηκε ωραία και ο Χατσίδης δοκίμασε ένα σουτ με το αριστερό έξω από την περιοχή, με την μπάλα να περνά ψηλά άουτ
Ο Πινέδα πήρε την μπάλα από αδύναμη απομάκρυνση του Σάντσες και σούταρε από το ύψος της μεγάλης περιοχής με τον Τσιφτσή να απομακρύνει, όλα ξεκίνησαν από ωραία κίνηση του Ζίνι
Διαιτητής: Μανθάνο
Βοηθοί: Ροντρίγκεθ , Νικόλας
4ος: Τσακαλίδης
VAR: Φουέρτες
AVAR: Μαέσο
Οι οπαδοί της ΑΕΚ γέμισαν με χαρτάκια το γήπεδο
Στον πάγκο του ΠΑΟΚ βρίσκονται οι Παβλένκα, Κένι, Τέιλορ, Βολιάκο, Μιχαηλίδης, Μεϊτέ, Καμαρά, Μπιάνκο, Πέλκας, Ιβάνουσετς, Ζίβκοβιτς, Μύθου
Στον πάγκο της ΑΕΚ βρίσκονται οι Μπρινιόλι, Πήλιος, Γκεοργκίεβ, Βίντα, Γκρούγιτς, Ζοάο Μάριο, Λιούμπιτσιτς, Σαχαμπό, Κουτέσα, Κοϊτά, Καλοσκάμης, Γιόβιτς
Τσιφτσής, Σάντσες, Κεντζιόρα, Λόβρεν, Μπάμπα, Ζαφείρης, Οζντόεφ, Κωνσταντέλιας, Χατσίδης, Τάισον, Γερεμέγεφ
Στρακόσα, Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πενράις, Μαρίν, Πινέδα, Περέιρα, Γκατσίνοβιτς, Ζίνι, Βάργκα.
Ο ΠΑΟΚ θέλει να πάρει τη νίκη για να μπει ξανά δυναμικά στην διεκδίκηση, έχοντας πάρει διπλό στην έδρα μία εκ των ανταγωνιστών του
Η ΑΕΚ έχει προβάδισμα πέντε βαθμών από ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό και με νίκη κόντρα στους Θεσσαλονικείς θα γίνει το απόλυτο φαβορί για την κατάκτηση του πρωταθλήματος, ειδικά αν οι Πειραιώτες δεν κερδίσουν στη Λεωφόρο (19/04/26, 21:00)
Μαζί θα παρακολουθήσουμε το ντέρμπι της ΑΕΚ με τον ΠΑΟΚ για την 2η αγωνιστική της Super League
