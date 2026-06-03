Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός: Η μέρα και η ώρα του δεύτερου τελικού της GBL

Ο Ολυμπιακός επικράτησε μετά από μεγάλο ντέρμπι του Παναθηναϊκού με 82-76 στο ΣΕΦ και έκανε το 1-0 στους τελικούς της GBL, με τη σειρά να μεταφέρεται πλέον στο Teleko Center Athens.

Ο Παναθηναϊκός θα ψάξει πλέον την ισοφάριση μπροστά στους οπαδούς του, με τον Ολυμπιακό να διεκδικεί ένα μπρέικ που θα τον φέρει μία… ανάσα από την κατάκτηση του πρωταθλήματος στην GBL.

Ο δεύτερος τελικός των δύο ομάδων θα διεξαχθεί στο Telekom Center Athen, την ερχόμενη Παρασκευή, 5 Ιουνίου 2026, στις 21:00, ενώ το τρίτο ματς θα γίνει τρεις ημέρες αργότερα, τη Δευτέρα 8 Ιουνίου, την ίδια ώρα.