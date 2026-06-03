Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός: Το φάουλ του Ναν στον Φουρνιέ στο φινάλε που προκάλεσε διαμαρτυρίες

Ο Παναθηναϊκός φωνάζει για τη διαιτησία του πρώτου τελικού με τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ, με τους πράσινους να είναι εξοργισμένοι κυρίως για το φάουλ που χρεώθηκε ο Ναν πάνω στον Φουρνιέ στο τελευταίο λεπτό του αγώνα.

Στα 45” πριν το φινάλε και με το σκορ στο 75-73 υπέρ του Ολυμπιακού, η Βάσω Τσαρούχα έδωσε φάουλ του Ναν πάνω στον Φουρνιέ. Ο Αμερικανός γκαρντ προσπάθησε να αποφύγει τον Γάλλο αντίπαλού του, ωστόσο χρεώθηκε με φάουλ.

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Ο Φουρνιέ έβαλε τις βολές, έκανε το 77-73 και ο Ολυμπιακός “κλείδωσε” ουσιαστικά τη νίκη.

Οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού περίμεναν τους διαιτητές στη φυσούνα μετά το τέλος του αγώνα και τους τα έψαλλαν.