Αθλητικά

ΑΕΚ – ΠΑΟΚ live για την 2η αγωνιστική των playoffs της Super League

Ντέρμπι «δικεφάλων» στη μάχη του πρωταθλήματος
Μονομαχία στο ΑΕΚ-ΠΑΟΚ
Super League Playoffs
2η αγωνιστική
0 - 0
1ο ημίχρονο
Μονομαχία στο ΑΕΚ-ΠΑΟΚ/ (ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)

Η ΑΕΚ υποδέχεται τον ΠΑΟΚ για την 2η αγωνιστική των playoffs της Super League σε μία μάχη για τον τίτλο, με την Ένωση να έχει προβάδισμα πέντε πόντων στην κούρσα του πρωταθλήματος. 

18:33 | 19.04.2026
18:27 | 19.04.2026
18:25 | 19.04.2026
26'
Νέα απειλή για την ΑΕΚ

Πέρασε από όλους η παράλληλη σέντρα του Γκατσίνοβιτς

18:21 | 19.04.2026
20'
Ο ΠΑΟΚ έχει την κατοχή της μπάλας και η ΑΕΚ τις ευκαιρίες στο πρώτο 20λεπτο του ντέρμπι
18:19 | 19.04.2026
19'
Τρομερή απόκρουση του Τσιφτσή

Ο Ζίνι σούταρε από πλάγια θέση με τον Τσιφτσή να αποκρούει και στο ριμπάουντ ο Βάργκα πλάσαρε από κοντά, όμως ο Έλληνας τερματοφύλακας απέκρουσε με το κεφάλι 

18:13 | 19.04.2026
18'
Η ΑΕΚ τα τελευταία λεπτά πιέζει ψηλά την άμυνα του ΠΑΟΚ
18:12 | 19.04.2026
12'
Καλή στιγμή για τον ΠΑΟΚ

Ο «δικέφαλος» αναπτύχθηκε ωραία και ο Χατσίδης δοκίμασε ένα σουτ με το αριστερό έξω από την περιοχή, με την μπάλα να περνά ψηλά άουτ

18:11 | 19.04.2026
11'
Ο ΠΑΟΚ έχει την μπάλα στα πόδια του στα πρώτα λεπτά του αγώνα και προσπαθεί να χτυπήσει στην πλάτη της άμυνας της ΑΕΚ
18:06 | 19.04.2026
18:04 | 19.04.2026
4'
Μεγάλη ευκαιρία για την ΑΕΚ

Ο Πινέδα πήρε την μπάλα από αδύναμη απομάκρυνση του Σάντσες και σούταρε από το ύψος της μεγάλης περιοχής με τον Τσιφτσή να απομακρύνει, όλα ξεκίνησαν από ωραία κίνηση του Ζίνι

18:03 | 19.04.2026
Να θυμίσουμε ότι αυτό είναι το πρώτο παιχνίδι του Λουτσέσκου στον πάγκο του ΠΑΟΚ, μετά το θάνατο του πατέρα του
18:02 | 19.04.2026
Η αγκαλιά του Λουτσέσκου και του Νίκολιτς πριν την έναρξη του αγώνα
ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ / EUROKINISSI
17:58 | 19.04.2026
Ξεκίνησε το ντέρμπι
17:57 | 19.04.2026

Διαιτητής: Μανθάνο

Βοηθοί: Ροντρίγκεθ , Νικόλας

4ος: Τσακαλίδης

VAR: Φουέρτες

AVAR: Μαέσο

17:50 | 19.04.2026
Οι ομάδες έκαναν την εμφάνισή τους στον αγωνιστικό χώρο

Οι οπαδοί της ΑΕΚ γέμισαν με χαρτάκια το γήπεδο

17:50 | 19.04.2026

Στον πάγκο του ΠΑΟΚ βρίσκονται οι Παβλένκα, Κένι, Τέιλορ, Βολιάκο, Μιχαηλίδης, Μεϊτέ, Καμαρά, Μπιάνκο, Πέλκας, Ιβάνουσετς, Ζίβκοβιτς, Μύθου

17:45 | 19.04.2026

Στον πάγκο της ΑΕΚ βρίσκονται οι Μπρινιόλι, Πήλιος, Γκεοργκίεβ, Βίντα, Γκρούγιτς, Ζοάο Μάριο, Λιούμπιτσιτς, Σαχαμπό, Κουτέσα, Κοϊτά, Καλοσκάμης, Γιόβιτς

17:45 | 19.04.2026
Η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ

Τσιφτσής, Σάντσες, Κεντζιόρα, Λόβρεν, Μπάμπα, Ζαφείρης, Οζντόεφ, Κωνσταντέλιας, Χατσίδης, Τάισον, Γερεμέγεφ

17:35 | 19.04.2026
Η ενδεκάδα της ΑΕΚ

Στρακόσα, Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πενράις, Μαρίν, Πινέδα, Περέιρα, Γκατσίνοβιτς, Ζίνι, Βάργκα.

17:33 | 19.04.2026

Ο ΠΑΟΚ θέλει να πάρει τη νίκη για να μπει ξανά δυναμικά στην διεκδίκηση, έχοντας πάρει διπλό στην έδρα μία εκ των ανταγωνιστών του

17:32 | 19.04.2026

Η ΑΕΚ έχει προβάδισμα πέντε βαθμών από ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό και με νίκη κόντρα στους Θεσσαλονικείς θα γίνει το απόλυτο φαβορί για την κατάκτηση του πρωταθλήματος, ειδικά αν οι Πειραιώτες δεν κερδίσουν στη Λεωφόρο (19/04/26, 21:00)

17:32 | 19.04.2026
Καλησπέρα από το Newsit.gr

Μαζί θα παρακολουθήσουμε το ντέρμπι της ΑΕΚ με τον ΠΑΟΚ για την 2η αγωνιστική της Super League

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
287
212
119
109
90
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo