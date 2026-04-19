ΑΕΚ – ΠΑΟΚ: Ο συγκινητικός εναγκαλισμός Νίκολιτς με Λουτσέσκου

Ο προπονητής της ΑΕΚ θέλησε να συλλυπηθεί τον προπονητή του ΠΑΟΚ για την απώλεια του πατέρα του
Ο Μάρκο Νίκολιτς αγκαλιάζει τον Ραζβάν Λουτσέσκου
ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ / EUROKINISSI

Μία συγκινητική στιγμή εκτυλίχθηκε στη Νέα Φιλαδέλφεια, πριν τη σέντρα του ντέρμπι της ΑΕΚ με τον ΠΑΟΚ, με τον Μάρκο Νίκολιτς να αγκαλιάζει τον Ραζβάν Λουτσέκου.

Η ΑΕΚ υποδέχθηκε τον ΠΑΟΚ για τη 2η αγωνιστική των πλέι οφ της Super League. Πριν την έναρξη του ντέρμπι Δικεφάλων, ο Μάρκο Νίκολιτς πλησίασε τον Ραζβάν Λουτσέσκου, τον αγκάλιασε και του μίλησε στο αυτί.

Προφανώς ο προπονητής της Ένωσης θέλησε να συλλυπηθεί τον τεχνικό του ΠΑΟΚ για την απώλεια του Μιρτσέα Λουτσέσκου.

Υπενθυμίζεται ότι ο Ραζβάν Λουτσέσκου έφυγε εσπευσμένα μετά τον αγώνα με τον Παναθηναϊκό για τη Ρουμανία, προκειμένου να προλάβει να δει ζωντανό τον πατέρα του, ενώ στη συνεχεία παραβρέθηκε στην κηδεία του και επέστρεψε στη Θεσσαλονίκη.

