ΑΕΚ – ΠΑΟΚ: Το αυτογκόλ του Κεντζιόρα για το 1-0 της Ένωσης

Το αυτογκόλ του Κεντζιόρα, με το οποίο η ΑΕΚ μπήκε σε θέση οδηγού στο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια, για τη 2η αγωνιστική των πλέι οφ της Super League.

Με τη συμπλήρωση 36 λεπτών στο ντέρμπι Δικεφάλων, η ΑΕΚ ευτύχησε να προηγηθεί στο σκορ με αυτογκόλ του Κεντζιόρα.

Έπειτα από σέντρα του Ρομπέρτο Περέιρα από τα αριστερά, ο αμυντικός του ΠΑΟΚ έστειλε άθελά του με το κεφάλι την μπάλα στα δίχτυα του Τσιφτσή.

Η ΑΕΚ άνοιξε το σκορ με τυχερό τρόπο, με την πίεση της Ένωσης πριν το αυτογκόλ του Κεντζιόρα να φέρνει αποτέλεσμα.