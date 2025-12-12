ΑΕΚ: Πρόβλημα με Κρις Σίλβα πριν τον Παναθηναϊκό

Με πέντε απουσίες ολοκληρώθηκε η τελευταία προπόνηση της ΑΕΚ πριν από τον αγώνα με τον Παναθηναϊκό για την 10η αγωνιστική της Greek Basketball League.

Η ΑΕΚ προετοιμάζεται για το δύσκολο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό (13/12, 20:30) για τη 10η αγωνιστική της Stoiximan GBL, με τα προβλήματα να είναι πάρα πολλά για τον Ντράγκαν Σάκοτα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Εκτός προγράμματος έμειναν οι Κρις Σίλβα και Άντονι Αρμς, οι οποίοι ταλαιπωρούνται από ίωση. Η κατάσταση και των δύο θα εξεταστεί το πρωί του Σαββάτου (13/12).

Εκτός δράσης είναι ακόμα οι τραυματίες Κουζμίνσκας, Χαραλαμπόπουλος και Μπράουν.

Η ενημέρωση της ΚΑΕ ΑΕΚ

Ξανά πέντε νοκ άουτ!

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τα προβλήματα της ΑΕΚ έγιναν ξανά… πέντε, αφού τόσοι ήταν οι απόντες της σημερινής προπόνησης.

Μία ημέρα πριν από την αναμέτρηση με Παναθηναϊκό ΑΚΤΟR τέθηκαν νοκ άουτ και οι Κρις Σίλβα και Αντόνις Αρμς, οι οποίοι ταλαιπωρούνται από ίωση. Η κατάστασή τους θα επανεκτιμηθεί το πρωί από το Ιατρικό Επιτελείο της ΑΕΚ BC.

Εκτός δράσης έχουν τεθεί επίσης οι τραυματίες Κουζμίνσκας, Χαραλαμπόπουλος και Μπράουν, οι οποίοι ακολουθούν πρόγραμμα αποθεραπείας.