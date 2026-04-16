ΑΕΚ – Ράγιο Βαγεκάνο: Η αποθέωση των κιτρινόμαυρων από τους φιλάθλους και το ιπποτικό χειροκρότημα των Ισπανών στους παίκτες της Ένωσης

Η ΑΕΚ έκανε ονειρική προσπάθεια στην Allwyn Arena και κατάφερε να εξασφαλίσει μέχρι και σκορ παράτασης, αφού βρέθηκε να προηγείται με 3-0 με δύο γκολ του Ζίνι και ένα του Μάριν, όμως η Ράγιο Βαγεκάνο με τον Παλαθόν πήρε την πρόκριση στους «4» του Conference League.

Οι οπαδοί της ΑΕΚ αποθέωσαν τους παίκτες της ομάδας, όμως και ο Μάριος Ηλιόπουλος, που κατέβηκε από τις εξέδρες για να τους συγχαρεί για τη μεγαλειώδη προσπάθεια, που τελικά δε απέδωσε καρπούς εξαιτίας ενός γκολ της Ράγιο Βαγεκάνο στο 60′.

«Νάτοι, νάτοι οι πρωταθλητές», ακούστηκε από τους φίλους της ΑΕΚ μετά τη λήξη του αγώνα για να εμψυχωθούν οι παίκτες της Ένωσης ενόψει της συνέχειας στη Super League και συγκεκριμένα το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ στην Allwyn Arena (19/04/26, 18:00).

Οι παίκτες της Ράγιο Βαγεκάνο πρόσφεραν μία πολύ όμορφη στιγμή στην Νέα Φιλαδέλφεια, αφού λίγο μετά τη λήξη και όσο πανηγύριζαν την πρόκριση σταμάτησαν για να χειροκροτήσουν τους παίκτες της ΑΕΚ που κατευθύνονταν προς τα αποδυτήρια του γηπέδου.