Παναθηναϊκός: Στην Αθήνα σήμερα ο Γιάκομπ Νίστρουπ για να αναλάβει την τεχνική ηγεσία του «τριφυλλιού»

Ο Παναθηναϊκός με την πρόσληψη του Γιάκομπ Νίστρουπ έχει αρχίσει να καταστρώνει τα πλάνα του για τη νέα σεζόν, με τον Δανό προπονητή να αναμένεται σήμερα (01/06/26) στην Αθήνα για να πιάσει δουλειά.

Ο Νίστρουπ μόλις φτάσει στην Αθήνα θα έχει συνάντηση με τον ιδιοκτήτη του Παναθηναϊκού, Γιάννη Αλαφούζο, αλλά και με τα υπόλοιπα μέλη που στελεχώνουν το ποδοσφαιρικό τμήμα των πρασίνων.

Οι μεταγραφές θα είναι το βασικό θέμα της συζήτησης, με σκοπό να αρχίσουν οι προεργασίες για την απόκτηση και την παραχώρηση παικτών για να είναι έτοιμη η ομάδα ενόψει της προετοιμασίας και των προκριματικών του Conference League.

Την επόμενη εβδομάδα αναμένεται να παρουσιαστεί ο Δανός προπονητής από τον Παναθηναϊκό.