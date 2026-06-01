Ολυμπιακός: Χωρίς Ντόρσεϊ η προπόνηση των Πειραιωτών ενόψει Παναθηναϊκού

Ο Ολυμπιακός προπονήθηκε σήμερα (01/06/26) χωρίς τον Τάιλερ Ντόρσεϊ, μόλις δύο μέρες πριν τον πρώτο τελικό της GBL ενάντια στον Παναθηναϊκό (03/06/26, 21:00).

Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ αποχώρησε με ενοχλήσεις από τον πρώτο ημιτελικό του Ολυμπιακού κόντρα στην ΑΕΚ με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να δηλώνει πως τον πονούσε ένα σημείο που έχει τενοντίτιδα πάνω από το γόνατο και η παρουσία του στο 1ο ματς με τον Παναθηναϊκό είναι αμφίβολη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο γκαρντ των Πειραιωτών δεν αγωνίστηκε στη 2η νίκη των Πειραιωτών επί της Ένωσης και μένει να φανεί αν θα επιστρέψει στις προπονήσεις πριν ξεκινήσει η σειρά των τελικών της GBL.

Στο ελληνικό πρωτάθλημα φέτος ο Ντόρσεϊ έχει κατά μέσο όρο 13.5 πόντους, 2.4 ριμπάουντ και 2.9 ασίστ σε 20 ματς.