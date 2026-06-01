Θρήνος στη Γαλλία: Οπαδός της Παρί Σεν Ζερμέν πνίγηκε στον Σηκουάνα μετά την κατάκτηση του Champions League

Η τραγωδία συνεχίζεται στο Παρίσι, καθώς μετά το θάνατο ενός μοτοσικλετιστή που συγκρούστηκε σε οδόφραγμα που είχε στηθεί για τα επεισόδια μετά την κατάκτηση του Champions League από την Παρί Σεν Ζερμέν, η αστυνομία ενημέρωσε πως βρέθηκε και δεύτερος νεκρός.

Ο οπαδός της Παρί Σεν Ζερμέν, σύμφωνα με τη «Le Parisien», πνίγηκε στον Σηκουάνα έχοντας καταναλώσει υπερβολική δόση αλκοόλ, ενώ ακόμα ένας άνδρας νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση κάνοντας ακριβώς το ίδιο.

Το βράδυ της Κυριακής (31/05/26) ένα άψυχο σώμα βρέθηκε να επιπλέει στον ποταμό κοντά στη γέφυρα Louis-Philippe με τις αστυνομικές δυνάμεις που τον εντόπισαν να κάνουν προσπάθειες ανάνηψη, όμως ήταν πολύ αργά.

Μάρτυρες δήλωσαν ότι είδαν ένα άτομο περίπου 30 ετών να πηδά στον Σηκουάνα σε κατάσταση μέθης κατά τη διάρκεια των πανηγυρισμών για την κατάκτηση του τροπαίου, γεγονός που οδήγησε στο θάνατό του.

Όσον αφορά για τον δεύτερο άνδρα που βρέθηκε στο Σηκουάνα το γραφείο του εισαγγελέα του Παρισιού τόνισε οτι «μεταφέρθηκε επειγόντως σε νοσοκομείο, με πολύ σοβαρή πρόγνωση για τη ζωή του».