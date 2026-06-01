Συμβαίνει τώρα:
Αθλητικά

Θρήνος στη Γαλλία: Οπαδός της Παρί Σεν Ζερμέν πνίγηκε στον Σηκουάνα μετά την κατάκτηση του Champions League

Ο οπαδός της γαλλικής ομάδας πήδηξε στον ποταμό υπό την έντονη επήρεια αλκοόλ και έχασε τη ζωή του
Μία βάρκα της αστυνομίας
Μία βάρκα της αστυνομίας στον ποταμό Σηκουάνα/ REUTERS/Alice Sacco
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Η τραγωδία συνεχίζεται στο Παρίσι, καθώς μετά το θάνατο ενός μοτοσικλετιστή που συγκρούστηκε σε οδόφραγμα που είχε στηθεί για τα επεισόδια μετά την κατάκτηση του Champions League από την Παρί Σεν Ζερμέν, η αστυνομία ενημέρωσε πως βρέθηκε και δεύτερος νεκρός.

Ο οπαδός της Παρί Σεν Ζερμέν, σύμφωνα με τη «Le Parisien», πνίγηκε στον Σηκουάνα έχοντας καταναλώσει υπερβολική δόση αλκοόλ, ενώ ακόμα ένας άνδρας νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση κάνοντας ακριβώς το ίδιο.

Το βράδυ της Κυριακής (31/05/26) ένα άψυχο σώμα βρέθηκε να επιπλέει στον ποταμό κοντά στη γέφυρα Louis-Philippe με τις αστυνομικές δυνάμεις που τον εντόπισαν να κάνουν προσπάθειες ανάνηψη, όμως ήταν πολύ αργά.

Μάρτυρες δήλωσαν ότι είδαν ένα άτομο περίπου 30 ετών να πηδά στον Σηκουάνα σε κατάσταση μέθης κατά τη διάρκεια των πανηγυρισμών για την κατάκτηση του τροπαίου, γεγονός που οδήγησε στο θάνατό του.

Όσον αφορά για τον δεύτερο άνδρα που βρέθηκε στο Σηκουάνα το γραφείο του εισαγγελέα του Παρισιού τόνισε οτι «μεταφέρθηκε επειγόντως σε νοσοκομείο, με πολύ σοβαρή πρόγνωση για τη ζωή του».

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
175
118
107
100
57
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo