ΑΕΚ – Ράγιο Βαγεκάνο: Η ώρα του προημιτελικού του Conference League και σε ποια κανάλια μπορείτε να τον παρακολουθήσετε

Η Ένωση θα προσπαθήσει να πετύχει ένα ποδοσφαιρικό θαύμα στη Νέα Φιλαδέλφεια
Η ΑΕΚ υποδέχεται τη Ράγιο Βαγεκάνο στην κατάμεστη Allwyn Arena με στόχο να κυνηγήσει το θαύμα της ανατροπής μετά το 3-0 του πρώτου αγώνα στο Βαγιέκας και να πάρει το “εισιτήριο” για τα ημιτελικά του Champions League.

Η ΑΕΚ θα προσπαθήσει να κάνει την υπέρβαση, κάτι που είχε πετύχει τη σεζόν 1976-77, όταν ανέτρεψε ξανά τρία γκολ διαφορά απέναντι στην QPR και προκρίθηκε στα ημιτελικά του UEFA Cup, μέσα από τη διαδικασία των πέναλτι.

Την ίδια στιγμή, η Ράγιο Βαγεκάνο βρίσκεται μία ανάσα από την πρώτη ευρωπαϊκή τετράδα της ιστορίας της (έφτασε μέχρι τα προημιτελικά του Κυπέλλου UEFA τη σεζόν 2000-01).

Το ΑΕΚ – Ράγιο Βαγεκάνο θα κάνει “σέντρα” στις 22:00, θα μεταδοθεί από το COSMOTE SPORT 2HD και τον ΑΝΤ1, ενώ θα υπάρξει και live ενημέρωση από το Newsit.gr.

