ΑΕΚ – Ράγιο Βαγεκάνο: Ο Νίκολιτς έστειλε μήνυμα για πίστη και ενότητα πριν τη ρεβάνς του Conference League

Η ΑΕΚ υποδέχεται την Ράγιο Βαγεκάνο (16/04/26, 22:00, Newsit.gr, Cosmote Sport 2, Ant1) στη ρεβάνς του 3-0 της Μαδρίτης και ο Μάρκο Νίκολιτς έστειλε μήνυμα για πίστη πριν τον δεύτερο προημιτελικό του Conference League.

Ο Μάρκο Νίκολιτς ξέρει ότι το έργο της ΑΕΚ στο παιχνίδι της Allwyn Arena είναι δύσκολο και με ανάρτηση στο instagram έστειλε μήνυμα για «πίστη» και «ενότητα» λίγες ώρες πριν την έναρξη του αγώνα με τη Ράγιο Βαγεκάνο.

A post shared by Marko Nikolic (@mr.nikolicmarko)

Η Ένωση θα κληθεί να κερδίσει με διαφορά τριών γκολ για να στείλει τον προημιτελικό στην παράταση και με διαφορά τεσσάρων γκολ για να κάνει το θαύμα της ανατροπής, που θα της δώσει την πρόκριση στους «4» του Conference League.