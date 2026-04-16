Συμβαίνει τώρα:
Αθλητικά

ΑΕΚ – Ράγιο Βαγεκάνο: Ο Νίκολιτς έστειλε μήνυμα για πίστη και ενότητα πριν τη ρεβάνς του Conference League

Ο Σέρβος τεχνικός της Ένωσης έκανε ανάρτηση στα social media λίγες ώρες πριν τον προημιτελικό του Conference League
Ο Μάρκο Νίκολιτς
Ο Μάρκο Νίκολιτς στο παιχνίδι με τη Ράγιο Βαγεκάνο/ EUROKINISSI

Η ΑΕΚ υποδέχεται την Ράγιο Βαγεκάνο (16/04/26, 22:00, Newsit.gr, Cosmote Sport 2, Ant1) στη ρεβάνς του 3-0 της Μαδρίτης και ο Μάρκο Νίκολιτς έστειλε μήνυμα για πίστη πριν τον δεύτερο προημιτελικό του Conference League.

Ο Μάρκο Νίκολιτς ξέρει ότι το έργο της ΑΕΚ στο παιχνίδι της Allwyn Arena είναι δύσκολο και με ανάρτηση στο instagram έστειλε μήνυμα για «πίστη» και «ενότητα» λίγες ώρες πριν την έναρξη του αγώνα με τη Ράγιο Βαγεκάνο.

 
 
 
 
 
Η Ένωση θα κληθεί να κερδίσει με διαφορά τριών γκολ για να στείλει τον προημιτελικό στην παράταση και με διαφορά τεσσάρων γκολ για να κάνει το θαύμα της ανατροπής, που θα της δώσει την πρόκριση στους «4» του Conference League.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo