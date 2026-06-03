Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 82-76: Πήραν το ντέρμπι οι Πειραιώτες και έκαναν το 1-0 στους τελικούς της GBL

Ο πρωταθλητής Ευρώπης Ολυμπιακός επικράτησε έστω και δύσκολα του Παναθηναϊκού με 82-76 στο ΣΕΦ, για τον πρώτο τελικό της GBL και πήρε προβάδισμα με 1-0 στη “μάχη” για την κατάκτηση του τίτλου στην GBL.

Παρότι προηγήθηκε ακόμη και με 17 πόντους διαφορά, ο Ολυμπιακός βρέθηκε να χάνει στο τέταρτο δεκάλεπτο και χρειάστηκε μεγάλες άμυνες στο φινάλε και ένα τρίποντο του Τόμας Γουόκαπ για να φθάσει στη νίκη στον πρώτο τελικό της GBL.

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Οι Πειραιώτες “λύγισαν” έτσι τους τρομερούς Ναν-Οσμάν και τον “καυτό” Μήτογλου για τον Παναθηναϊκό, πανηγυρίζοντας το 1-0 στους τελικούς, με πρώτο σκόρερ τον Εβάν Φουρνιέ με 20 πόντους.

Το παιχνίδι

Ο Παναθηναϊκός μπήκε δυνατά στο ματς με τον Κέντρικ Ναν να είναι εύστοχος από μακριά, αλλά ο Ολυμπιακός “απάντησε” με Σάσα Βεζένκοφ και Εβάν Φουνριέ να είναι επίσης “ζεστοί” στην επίθεση. Το αποτέλεσμα ήταν οι συνεχείς εναλλαγές στο προβάδισμα, μέχρι και το φινάλε του πρώτου δεκαλέπτου, όπου το αδιανόητο buzzer beater τρίποντο του Παπανικολάου διαμόρφωσε το 21-17 στο 10′.

Η δεύτερη περίοδος ανήκε όμως απόλυτα στους Πειραιώτες. Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ “κυριάρχησε” στη ρακέτα και η ομάδα του Εργκίν Αταμάν “κόλλησε” στην επίθεση, με τον Νάιτζελ Χέιζ Ντέιβις να έχει 0/8 σουτ, γεγονός που οδήγησε τον Ολυμπιακό σε διψήφιες διαφορές. Ο Τσεντί Οσμάν προσπάθησε να βγάλει αντίδραση για τον Παναθηναϊκό, αλλά το ημίχρονο ολοκληρώθηκε με το σκορ στο 42-30 υπέρ των πρωταθλητών Ευρώπης.

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Μετά την ανάπαυλα, ο Ολυμπιακός συνέχισε να βρίσκει εύκολο σκορ από δεύτερες επιθέσεις, αφού έκανε “πάρτι” στα ριμπάουντ και έφθασε τη διαφορά ακόμη και στο +17. Ο Παναθηναϊκός έβγαλε όμως αντίδραση στη συνέχεια και με τον Ντίνο Μήτογλου να παίρνει “φωτιά” με 4 τρίποντα μέσα σε λίγα λεπτά, οι “πράσινοι” έκαναν ξανά ντέρμπι το ματς, μειώνοντας σε 62-58 στο 30′.

Οι “πράσινοι” πήραν μάλιστα ψυχολογία από την ανατροπή τους και με το δίδυμο των Οσμάν και Ναν να σκοράρει ακατάπαυστα για την ομάδα του Αταμάν, βρέθηκαν και με προβάδισμα στο τέταρτο δεκάλεπτο. Η αναμέτρηση έγινε έτσι “θρίλερ”, με τον Ολυμπιακό να βρίσκει δύο βολές από τον Φουρνιέ και ένα μεγάλο τρίποντο του Γουόκαπ στα κρίσιμα τελευταία λεπτά, για να φθάσει στη νίκη με 82-76.

Τα δεκάλεπτα: 21-17, 42-30, 62-58, 82-76

Τα στατιστικά των παικτών

Ολυμπιακός (Μπαρτζώκας): Γουόκαπ 5 (1/5 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 6 ασίστ), Βεζένκοβ 16 (4/7 δίποντα, 2/5 τρίποντα, 2/2 βολές, 5 ριμπάουντ, 2 κλεψίματα), Παπανικολάου 6 (2), Μιλουτίνοβ 10 (4/7 δίποντα, 2/3 βολές, 12 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 2 μπλοκ), Φουρνιέ 20 (4/6 δίποντα, 2/10 τρίποντα, 6/7 βολές, 3 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 5 λάθη), Γουορντ 3 (0/4 σουτ, 3/4 βολές, 3 ριμπάουντ), Πίτερς 7 (1/4 σουτ, 5/5 βολές, 4 ριμπάουντ), Τζόσεφ 6 (3/4 δίποντα), Τζόουνς 9 (2/2 δίποντα, 5/6 βολές, 5 ριμπάουντ)

Παναθηναϊκός (Αταμάν): Όσμαν 23 (7/9 δίποντα, 3/6 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Χέιζ-Ντέιβις 2 (1/6 δίποντα, 0/7 τρίποντα, 2 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 4 κλεψίματα), Γκραντ 5 (1 τρίποντο, 5 ασίστ), Ναν 20 (2/5 δίποντα, 5/9 τρίποντα, 1/1 βολή, 4 ριμπάουντ, 3 κλεψίματα, 5 λάθη), Λεσόρ 4 (1/2 δίποντα, 2/2 βολές, 3 ριμπάουντ, 2 λάθη), Σορτς 8 (3/8 δίποντα, 0/2 τρίποντα, 2/2 βολές, 6 ασίστ), Σαμοντούροβ, Τολιόπουλος, Μήτογλου 14 (1/3 δίποντα, 4/6 τρίποντα, 4 ριμπάουντ)