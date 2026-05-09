Ολυμπιακός: Η ερυθρόλευκη αποστολή για ΠΑΟΚ

Γνωστή έγινε η αποστολή του Ολυμπιακού για το ντέρμπι της Κυριακής (10/5, 19:30) με τον ΠΑΟΚ στο “Γ. Καραϊσκάκης”.

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον ΠΑΟΚ για την 4η αγωνιστική των πλέι οφ της Super League και ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ γνωστοποίησε τους παίκτες που θα έχει στη διάθεσή του.

Στην αποστολή βρίσκονται μεταξύ άλλων οι Κλέιτον, Βέζο και ο νεαρός Λιατσικούρας.

Η αποστολή του Ολυμπιακού

Πασχαλάκης, Κουρακλης, Τζολάκης, Ορτέγκα, Μπιανκόν, Πιρόλα, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Βέζο, Ροντινέι, Ρέτσος, Μπρούνο, Νασιμέντο, Μαρτίνς, Γκαρθία, Σιπιόνι, Αντρέ Λουίζ, Τσικίνιο, Έσε, Ποντένσε, Λιατσικούρας, Μουζακίτης, Ελ Καμπί, Κλέιτον, Ταρέμι.