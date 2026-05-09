Σύζυγος Λεσόρ: «Ντροπιαστική βραδιά για το μπάσκετ»

Ο Παναθηναϊκός έχει τρομερά παράπονα από τη διαιτησία του τέταρτου αγώνα με τη Βαλένθια στο Telekom Center για τα πλέι οφ της Euroleague.

Μετά τη σύζυγο του Κέντρικ Ναν, ήταν η σειρά της συζύγου του Ματίας Λεσόρ, να σχολιάσει τη διαιτησία του αγώνα του Παναθηναϊκού με τη Βαλένθια, κάνοντας λόγο για ντροπιαστική βραδιά για το μπάσκετ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Οποιοσδήποτε θα μπορούσε να είναι διαιτητής, και είμαι σίγουρος ότι θα ήταν καλύτεροι από αυτούς που ήταν σε όλη τη σειρά…

Ευτυχώς, όλος ο κόσμος είδε τον αγώνα του Παναθηναϊκού και είδε για άλλη μια βραδιά πόσο καλά οργανωμένοι ήταν οι διαιτητές για να δώσουν το παιχνίδι στη Βαλένθια! Έλεος! Από πότε έχουν αλλάξει οι κανόνες στο μπάσκετ;

Παιδιά, ξέρατε ότι το μπάσκετ παίζεται πλέον όχι μόνο με τα πόδια, αλλά και έξω από τις 4 γραμμές του γηπέδου; Υπό έναν όρο όμως, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι αυτοί οι κανόνες ισχύουν μόνο για τους αντιπάλους του Παναθηναϊκού.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Συγχαρητήρια Euroleague, τώρα μπορείτε να μοιραστείτε ως “magic moment” το πάτημα του Μοντέρι εκτός γραμμής, το παίξιμο του Μπαντιό με τα πόδια, το φάουλ στο τρίποντο του Ναν που οι διαιτητές δεν σφύριξαν, και λοιπά, και λοιπά… υπάρχει τόσο πολύ περιεχόμενο!

Τι ντροπιαστική βραδιά για το μπάσκετ», σχολίασε η Τρέισι.