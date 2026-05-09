Ξέσπασε η σύζυγος του Βαλβέρδε: «Θέλετε να δείτε αίμα; Δεν θα το δείτε εδώ»

Πρωτόγνωρες καταστάσεις βιώνει η Ρεάλ Μαδρίτης, με τα αποδυτήρια της να είναι χειρότερα από ποτέ, μετά και το “χοντρό” επεισόδιο του Βαλβέρδε με τον Τσουαμενί.

Ο Βαλβέρδε διακομίστηκε στο νοσοκομείο με χτύπημα στο κεφάλι μετά τον καυγά με τον Τσουαμενί, με τη σύζυγο του Ουρουγουανού ποδοσφαιριστή της Ρεάλ Μαδρίτης να ξεκαθαρίζει πως δεν υπήρχε γροθιά από πλευράς του Γάλλου.

Η διοίκηση της ομάδας τιμώρησε με βαρύ πρόστιμο τους δύο ποδοσφαιριστές, με τον Βαλβέρδε να χάνει το κυριακάτικο ντέρμπι με την Μπαρτσελόνα, καθώς θα μείνει εκτός για 10 ημέρες.

Η σύζυγος του Βαλβέρδε εξήγησε ότι δεν υπήρχε μπουνιά και πως ο Ουρουγουανός έχει μία πληγή στο κεφάλι από πτώση.

Mina Bonino, Fede Valverde’s wife on IG:



“He hit his head so he’s wearing a cap.



There’s a cut that’s not visible, and it’s not from any punch because THERE WASN’T ONE.



It’s from the fall. Everyone’s already said that. What else do you want to believe?



You want to see… pic.twitter.com/5h5uoCD4kO — Madrid Zone (@theMadridZone) May 8, 2026

“Χτύπησε το κεφάλι του, οπότε φοράει καπέλο. Υπάρχει μια πληγή που δεν είναι ορατή και δεν είναι από κάποια γροθιά επειδή ΔΕΝ ΥΠΗΡΧΕ. Είναι από την πτώση. Όλοι το έχουν ήδη πει αυτό. Τι άλλο θέλετε να πιστέψετε;

Θέλετε να δείτε αίμα; Δεν θα το δείτε εδώ. Αυτό είναι το δικό μου Instagram , αυτή είναι η δική μου οικογένειά και δεν έχω απολύτως τίποτα να πω ή να διευκρινίσω γιατί ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΜΟΥ. Αφήστε με ήσυχη”, έγραψε χαρακτηριστικά η Μίνα Μπονίνο.