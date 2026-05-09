Ο Ζοσέ Μουρίνιο επιστρέφει στον πάγκο της Ρεάλ Μαδρίτης μετά από 13 χρόνια

Η «AS» αποκαλύπτει κατ΄αρχήν συμφωνία Ρεάλ-Μουρίνιο
Ο Ζοσέ Μουρίνιο μπροστά από το σύμβολο της Ρεάλ Μαδρίτης
Η Ρεάλ Μαδρίτης εξέτασε αρκετές περιπτώσεις προπονητών και τελικά προτίμησε να πάει σε μία δοκιμασμένη λύση. Ο λόγος για τον Ζοσέ Μουρίνιο, ο οποίος ετοιμάζεται να επιστρέψει στη Μαδρίτη μετά από 13 χρόνια.

Σύμφωνα με την ισπανική εφημερίδα “ΑS”, η πρόσληψη του Ζοσέ Μουρίνιο θα οριστικοποιηθεί επίσημα από τη Ρεάλ Μαδρίτης, μόλις τελειώσει η τρέχουσα αγωνιστική περίοδο, από σεβασμό προς την Μπενφίκα, της οποίας το τέλος της σεζόν είναι κρίσιμο.

Παράλλληλα ο Τύπος στην Ιβηρική χερσόνησο, υποστηρίζει ότι ο Ρούμπεν Αμορίμ είναι ο επικρατέστερος διάδοχος του «Special One» στον πάγκο των «αετών της Λισσαβώνας», όπου αγωνίζεται ο Βαγγέλης Παυλίδης.

Τις τελευταίες εβδομάδες αρκετά ονοματεπώνυμα προπονητών «έπαιξαν» για τους Μαδριλένους, όπως οι Ντιντιέ Ντεσάμπ, Γιούργκεν Κλοπ, Λιονέλ Σκαλόνι και Ουνάι Έμερι, όμως πλέον, ο Μουρίνιο θεωρείται το ακλόνητο φαβορί για να επιστρέψει στον πάγκο της «βασίλισσας», μετά την αποχώρηση του το 2013.

