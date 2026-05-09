Παναθηναϊκός: Νοκ άουτ ο Μπακασέτας με ΑΕΚ

Πρόβλημα της τελευταίας στιγμής στον Παναθηναϊκό, με τον Τάσο Μπασακέτα να μένει εκτός αποστολής για το ντέρμπι με την ΑΕΚ.

Ο αρχηγός του Παναθηναϊκού ένιωσε ενοχλήσεις στην τελευταία προπόνηση, με τον Ράφα Μπενίτε να υποχρεώνεται να αφήσει και τον Τάσο Μπακασέτα εκτός αποστολής.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο διεθνής Έλληνας μέσος συμμετείχε σε μέρος της προπόνησης λόγω των ενοχλήσεων ενώ ατομικό έκαναν οι Σάντσες, Κάτρης, και θεραπεία οι Ίνγκασον, Πελίστρι, Γέντβαϊ, Ντέσερς και Σισοκό.

Οι παίκτες που είναι στην αποστολή και στη διάθεση του Μπενίτεθ για την αναμέτρηση είναι οι: Λαφόν, Κότσαρης, Τσάβες, Καλάμπρια, Τσιριβέγια, Τουμπά, Σιώπης, Τετέι, Ζαρουρί, Αντίνο, Πάλμερ-Μπράουν, Τσέριν, Κοντούρης, Σφιντέρσκι, Ταμπόρδα, Παντελίδης, Κώτσιρας, Τζούριτσιτς, Βιλένα, Πάντοβιτς, Κυριακόπουλος, Γιάγκουσιτς.