Αθλητικά

ΑΕΚ: Στην Ελλάδα ο Μίλαν Βιτάλις για να ολοκληρώσει τη μετεγγραφή του στην Ένωση

Λίγο πριν φορέσει την κιτρινόμαυρη φανέλα ο Ούγγρος μέσος
ΦΩΤΟ Eurokinissi
ΦΩΤΟ Eurokinissi
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Στην Αθήνα βρίσκεται από το βράδυ της Τρίτης (04.08.2026, 21:50) ο Μίλαν Βιτάλις προκειμένου να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στην ΑΕΚ μετά την οριστική συμφωνία των “κιτρινόμαυρων” με την Γκιόρ για την αγορά του διεθνούς Ούγγρου μέσου.

Ο 24χρονος χαφ θα υποβληθεί στις καθιερωμένες ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις και, εφόσον τα αποτελέσματα είναι τα αναμενόμενα, θα βάλει την υπογραφή του σε συμβόλαιο 4 ετών που θα τον κάνει ποδοσφαιριστή της ΑΕΚ.

Οι επαφές της ΑΕΚ με τη Γκιόρ συνεχίστηκαν τις τελευταίες ημέρες, με την ελληνική ομάδα να βελτιώνει την πρότασή της και να φτάνει πλέον σε επίπεδα άνω των 2,5 εκατ. ευρώ για την απόκτηση του ποδοσφαιριστή. Και πλέον απομένουν οι τελικές λεπτομέρειες προκειμένου να τελειώσει και τυπικά το ζήτημα.

Παράλληλα, ο Βιτάλις έχει συμφωνήσει για τους προσωπικούς του όρους με την ΑΕΚ, με το νέο του συμβόλαιο να προβλέπει σημαντική αύξηση στις απολαβές του σε σχέση με αυτές που είχε στη Γκιόρ.

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