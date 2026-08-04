Αθλητικά

Ολυμπιακός – Ναϊμέγκεν: Εκπλήξεις από Μεντιλίμπαρ – Οι ενδεκάδες των δυο ομάδων για το ματς στα προκριματικά του Champions League

Οι επιλογές των Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και Ντικ Σρόιντερ
(KLODIAN LATO
(KLODIAN LATO / EUROKINISSI)
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Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τη Ναϊμέγκεν στο “Καραϊσκάκης”, στην πρώτη αναμέτρηση των δυο ομάδων για τον 3ο προκριματικό γύρο του Champions League. Μια ώρα πριν τη σέντρα του αγώνα, οι δυο προπονητές έκαναν γνωστές τις ενδεκάδες των ομάδων τους.

Ο προπονητής του Ολυμπιακού, Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, παρατάσσει την ομάδα του με εκπλήξεις, δίνοντας φανέλα βασικού σε Σάλιακα, Κάρμο και Ρόκα μεταξύ άλλων!

Την ίδια στιγμή, ο Ντικ Σρούντερ αφήνει στον πάγκο της Ναϊμέγκεν τον Ντούσαν Τάντιτς, θεωρώντας πως είναι ανέτοιμος. Η ενδεκάδα των Ολλανδών δεν έχει ιδιαίτερες εκπλήξεις.

Ολυμπιακός (Μεντιλίμπαρ): Πόποβιτς – Σάλιακας, Ρέτσος, Κάρμο, Μπρούνο – Γκαρθία, Μουζακίτης – Ροντινέι, Τσικίνιο, Ρόκα – Ελ Κααμπι.

Στον πάγκο οι Ορτέγκα, Τσομπανίδης, Στουρνάρας, Σμαΐλοβιτς, Πιρόλα, Φορτούνης, Γκουστάβο Σα, Ζέλσον, Σιπιόνι, Ζοάο Σίλβα, Μαφέο και Φίλης.

Ναϊμέγκεν (Ντικ Σρόιντερ): Κρέτας, Στρομ, Σάντλερ, Φόνβιλ – Ουάισα, Μοντέιρο, Νεϊασμιτς, Μπίσχοφ – Τσέρι, Λεμπρέτον, Λίνσεν

Στον πάγκο οι Έντιους, Ζενέστ, Περέιρα, Ουβεγιάν, Εμρέ Μορ, Χάνσεν-Άαρεν, Τάντιτς, Βίλουμσον, Σίρχαους, Κερς.

Διαιτητής: Σάντσεθ (Ισπανία)

Βοηθοί: Καμπανιέρο (Ισπανία), Μιρ (Ισπανία)

Τέταρτος: Βερδούρα (Ισπανία)

VAR: Γράδο (Ισπανία)

AVAR: Ρουίθ (Ισπανία)

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